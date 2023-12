Pénteken véget ért az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet, az IDF pedig mozgásba lendült. A legfrissebb értesülések szerint már Gáza déli részére is behatoltak, a harcok most Kán Júnisz városa körül a leghevesebbek. Mindeközben a The New York Times birtokába került légi felvételek szerint a Hamász terrorszervezet október 7-én Gázából indított rakétája egy izraeli katonai bázist is eltalált, ahol a lap információi szerint nukleáris rakétákat is tárolnak.

A hétnapos tűzszünet után Izrael pénteken ismét támadást indított a Gázai övezetben. Egy nappal később ugyan próbáltak megállapodni a felek, de sikertelenül, kudarcba fulladtak a tűzszünet meghosszabbításáról szóló tárgyalások.

Izrael felszólította a gázai palesztinokat, hogy ürítsenek ki egy nagy területet a Gázai övezet déli részén, eközben fokozták légibombázásaikat, amely helyi jelentések szerint több száz ember halálát okozta. Egy izraeli parancsnok állítása szerint hadseregük már majdnem befejezte északi küldetését.

Az izraeli hadsereg a szárazföldi hadműveleteket egyre mélyebbre terjesztette ki a Gázai övezet déli részén: több tucat izraeli harckocsi, páncélozott harckocsi és buldózer hatolt be a Gázai övezetbe Kán Júnisz közelében. A The Guardian brit lap szemtanúk vallomása alapján arról ír, az északról délre vezető útvonalon az izraeli hadsereg az ott lévő autókat és a területen áthaladni kívánó embereket is lőtte.

A helyzet egyre apokaliptikusabb

Az ENSZ arra figyelmeztetett, hogy több ezer ember menekülhet el a területről, annak ellenére is, hogy az Egyesült Államok felszólította Izraelt, kerülje el a tömeges kitelepítéseket. Korábban az izraeli hadsereg egy térképet osztott meg a közösségi médiában, felszólítva a civileket, hogy hagyják el a Kán Júnisztól északkeletre fekvő területeket.

Mindeközben Izrael tagadta az Egészségügyi Világszervezet vezetőjének állítását, aki szerint Izrael 24 órát adott a szervezetnek arra, hogy a Gázai övezet déli részén lévő két raktárat ürítse ki, mert a műveletek miatt megsemmisülhetnek.

A Kán Júnisznál dúló harcok miatt aggodalmát fejezte ki az ENSZ segélyszolgálatának vezető tisztviselője, Martin Griffiths, aki szerint Gázában egyre apokaliptikusabbá válik a helyzet, éppen ezért sehol sem biztonságos már.

Az embereket ismét arra utasítják, hogy költözzenek el, a túlélési lehetőségeik egyre csekélyebbek, egyik lehetetlen döntés után kell meghozniuk a másikat

– fogalmazott Griffiths a CNN szerint.

Atomrobbanást okozhatott volna a Hamász egyik támadása

A The New York Times műholdfelvételeket elemezve kiderítette, hogy a Hamász egyik október 7-én Gázából indított rakétája eltalált egy izraeli katonai bázist, amelyen a feltételezések szerint nukleáris rakétákat tárolnak. A támadásról eddig nem számoltak be az izraeli hatóságok – vette észre az ATV.

A beszámoló szerint a rakétákat ugyan nem találták el, a becsapódás tüzet okozott a közép-izraeli Sdot Micha bázison, amely megközelítette a rakétasilókat és fegyvereket is. Izrael ugyan soha nem ismerte el, hogy rendelkeznek nukleáris arzenállal, amerikai tisztviselők, izraeli informátorok és a kielemzett műholdképek is arra engednek következtetni, hogy

legalább 100 nukleáris töltettel rendelkezhet az ország.

Hans Kristensen, az Amerikai Tudósok Szövetsége nukleáris információs projektjének igazgatója a The New York Timesnak elmondta, hogy becslése szerint valószínűleg 25–50 nukleáris célra alkalmas Jerikó rakétaindító található a bázison. A titkosítás alól feloldott amerikai kormányzati dokumentumok szerint az izraeli Jerikó rakéták nukleáris robbanófejek hordozására is alkalmasak.