Az izraeli hatóságok azt állítják, hogy vizsgálják a szexuális erőszakról szóló jelentéseket, és jelentős bizonyítékokat gyűjtöttek össze – szemtanúk, sürgősségi egészségügyi dolgozók és helyszíni fényképek alapján – arra vonatkozóan, hogy ezek valóban megtörténtek. Emellett azt is közölték, hogy rendkívül nehéz volt összegyűjteni a bizonyítékokat, mert az áldozatok többsége halott – írja cikkében Jeffrey Gettleman, a The New York Times Pulitzer-díjas külpolitikai újságírója és haditudósítója, a lap kelet-ázsiai, valamint nyugat-afrikai központjainak korábbi vezetője.

Az aktivisták panaszkodtak, hogy egyes hírügynökségek megkérdőjelezték az állítások valóságtartalmát, és hogy a nemzetközi szervezetek, mint például az ENSZ, túl lassan szólaltak meg az ügyben. Zsidó női érdekvédő csoportok konferenciát szerveztek a héten az ENSZ-ben, hogy felhívják a figyelmet a kérdésre.

A Hamász tisztviselői tagadták a szexuális erőszakról szóló jelentéseket, és azt mondták, hogy az atrocitásokat más fegyveres csoportok követték el, amelyek Izraelbe özönlöttek, miután a Hamász harcosai áttörték a Gázát körülvevő kerítést. A gyilkosságokról szóló kiterjedt tanúvallomások és dokumentumok, köztük a Hamász terroristái által közzétett videók azonban alátámasztják a vádakat.

Izrael tömeges nemi erőszakkal vádolja a Hamászt

Meni Binyamin, az izraeli rendőrség nemzetközi bűnügyi nyomozócsoportjának vezetője szerint „több tucat” nőt és néhány férfit erőszakoltak meg a Hamász fegyveresei október 7-én.

A Hamász terroristái által nők és férfiak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények ügyében nyomozunk. Ezek voltak a legszélsőségesebb szexuális visszaélések, amelyeket eddig láttunk, mind nők, mind férfiak esetében. Többtucatnyi esetről beszélek

– mondta Binyamin a The New York Timesnak adott interjújában.

Binyamin elmondta, hogy egy nyomozócsoport több tízezer vallomást gyűjtött össze a támadás túlélőitől és szemtanúitól, valamint a katonáktól és a sürgősségi ellátás területén dolgozó egészségügyi dolgozóktól. Közlése szerint a hírszerző tisztek átfésülik a Hamász támadásáról készült videófelvételek és fényképek tárházát. A nemi erőszak áldozatainak kihallgatásáról nem osztottak meg információkat.

A boncolások, törvényszéki bizonyítékok és a Hamász elfogott harcosainak vallomásai is alátámasztják, hogy szexuális bűncselekményeket követtek el.

Az izraeli hatóságok kevés információt hoztak nyilvánosságra konkrét bűncselekményekről és áldozatokról, de november közepén a rendőrség tisztviselői megosztottak egy videót egy izraeli nőről, aki elmondta, hogy végignézte, amint a Hamász terroristái csoportosan megerőszakolnak egy fiatal nőt, akit egy zenei fesztiválon fogtak el a Negev-sivatagban. A szemtanú, akinek a személyazonosságát a rendőrség nem árulta el, azt mondta, hogy a fesztivál alatt bujkált, és látta, ahogy a Hamász terroristái megerőszakolják, majd megcsonkítják, végül fejbe lövik a fiatal nőt.

Vallomása egybevágott a zenei fesztiválon tapasztalt más szemtanúk beszámolóival.

Izraeli vezető politikusok, köztük Benjamin Netanjahu miniszterelnök azzal vádolták a Hamászt, hogy a nemi erőszakot egy szélesebb körű terrorista kampány részeként használja.

Százakat mészároltak le, családokat irtottak ki az ágyukban, az otthonaikban, nőket erőszakoltak meg és gyilkoltak meg brutálisan

– mondta Netanjahu október elején.

Az aktivisták megdöbbentek, hogy a világ nem ítélte el ezeket a cselekedeteket

Nőjogi aktivisták megdöbbenésüket fejezték ki amiatt, hogy szerintük nem adtak kellő hitelt azoknak az állításoknak, amelyek szerint október 7-én széles körben elterjedt volt a szexuális erőszak. Eddig egyetlen nemi erőszakot vagy bántalmazást túlélő személy sem beszélt nyilvánosan tapasztalatairól.

Nagyon sok helyzetben nagyon messzire jutottunk abban, hogy higgyünk a nemi erőszak és a bántalmazás túlélőinek. Ezúttal azonban sokan figyelmen kívül hagyják azokat a történeteket, amelyeket a testek mesélnek arról, hogy ezekkel a nőkkel mi történt életük utolsó pillanataiban

– írta Sheryl Sandberg, a Meta korábbi vezetője és a nők munkahelyi helyzetének egyik vezető hangadója a CNN-nek írt véleménycikkében.

Sokan panaszkodtak Izraelben és máshol is, hogy túl sokáig tartott, amíg az ENSZ-hez hasonló szervezetek elítélték a bűncselekményeket, és ez a késedelem szerintük arra utal, hogy nem hittek a szexuális bűncselekményekről szóló kezdeti jelentéseknek.

Az ENSZ nemek közötti egyenlőséggel és a nők szerepvállalásának erősítésével foglalkozó szervezete a múlt héten nyilatkozatot adott ki, amelyben felszólított az október 7-én történt nemi alapú erőszakról szóló összes beszámoló kivizsgálására és arra, hogy ezek alapján indítsanak büntetőeljárásokat.

Aggasztónak tartjuk a nemi alapú atrocitásokról és szexuális erőszakról szóló beszámolókat az említett támadások során

– fogalmazott a szervezet.

A nyilatkozat egy nappal azután érkezett, hogy António Guterres ENSZ-főtitkár az X-en, a korábbi Twitteren közzétett bejegyzésében elismerte, hogy

számos beszámoló született a Hamász október 7-én elkövetett irtózatos terrorcselekményei közben elkövetett szexuális erőszakról, amelyeket komolyan ki kell vizsgálni.

Izrael ENSZ-nagykövete, Gilad Erdan november 29-én az X-en azt írta, hogy „minden más olyan mészárlásnál, ahol ilyen szörnyű szexuális bűncselekményeket követtek el, az ENSZ azonnal és keményen elítélte a cselekményeket”.

Azonban amikor izraeli nők az áldozatok, a szervezet kétségbe vonja a vádakat

– tette hozzá.

(Borítókép: Nők tüntetnek a Hamász által elkövetett szexuális erőszakcselekmények ellen Jeruzsálemben 2023. november 27-én. Fotó: Dedi Hayun / Reuters)