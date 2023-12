Egy szövetségi fellebbviteli bíróság pénteken nagyrészt fenntartotta a Donald J. Trump volt elnökre két hónappal ezelőtt kiszabott hallgatási tilalmat a 2020-as választások megdöntésére irányuló szervezkedéssel kapcsolatos büntetőügyben, de szűkítette annak feltételeit. Egyebek mellett lehetővé tette számára, hogy Jack Smith, az ellene két vádiratot benyújtó különleges ügyész ellen forduljon – írta meg a The New York Times.

Döntésében a bíróság háromtagú tanácsa óvatos egyensúlyt teremtett aközött, hogy megvédje a washingtoni szövetségi ügyben érintetteket Trump könyörtelen támadásaitól, és hogy teret engedjen a volt elnöknek, hogy elmondhassa a véleményét, miközben a hivatala visszaszerzéséért küzd.

Az ítélet lehetővé teszi Trump számára, hogy továbbra is azt állítsa: az ügyészségi eljárás politikai bosszúhadjárat, és hogy közvetlenül kritizálja Smith-t.

A fellebbviteli ügyben eljáró három bíró – akik közül mindet demokrata elnökök nevezték ki – azt írta, hogy egyetértettek abban,

hogy Trump úr nyilvános kijelentéseinek egyes aspektusai jelentős és közvetlen veszélyt jelentenek a folyamatban lévő büntetőeljárás tisztességes és rendezett elbírálására, ami indokolja a korlátozó határozatot.

Azonban az alsóbb fokú bíróság által kiadott végzés szerintük „a szükségesnél több resztrikciót tartalmaz”.

Trump kampányolásra használta fel bírósági megjelenéseit

Az Egyesült Államok Fellebbviteli Bíróságának (U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit) ítélete a legutóbbi – de valószínűleg nem az utolsó – lépés volt az október közepén az eljáró bíró, Tanya S. Chutkan által október közepén hozott hallgatási rendelet miatt folytatott elhúzódó küzdelemben. Trump ügyvédei azt ígérték, hogy a végzés fennmaradó részeit a Legfelsőbb Bíróságon fogják megtámadni.

Bár a hallgatási végzések nem szokatlanok a büntetőeljárásokban, a választások befolyásolásának ügyében hozott tilalom jelentős összecsapást eredményezett. Smith ügyvédei igyekeztek megvédeni magukat és tanúikat Trump „szinte napi szintű” közösségi médiabotrányaitól, míg a volt elnök azzal érvelt, hogy a kormány megpróbálta cenzúrázni „alapvető politikai megnyilatkozásait”, miközben újra indul az elnökségért.

Trump esetében gyakran elmosódott a határvonal a büntetőügyei és elnöki kampánya között, a bírósági megjelenéseket politikai napirendjének propagálására használta, és nyilvánosan támadta az ellene indított büntetőeljárásokat.