„Az Európai Bizottság döntése botrányos, 10 milliárd eurót szabadítanak fel Magyarország számára, jelezve, hogy a zsarolás győzedelmeskedik az Ukrajnával szembeni szolidaritás, a jó kormányzás és az uniós értékek felett” – írta az X-en Guy Verhofstadt arra a hírre reagálva, hogy az Európai Bizottság a 2021–2027 közötti kohéziós alapból a Magyarországnak járó 22 milliárd euróból 10 milliárd eurót szabadított fel.

Megvonom bizalmamat Von der Leyentől és az Európai Bizottságtól!

– jelentette ki az európai parlamenti (EP-) képviselő.

Csúcstalálkozó Brüsszelben

Ahogyan kollégánk, Karóczkai Balázs helyszíni riportjából is kiderül, több szempontból is fontos tanácskozást tartanak Brüsszelben az Európai Unió 27 tagállamának vezetői.

A 2021–2027-es költségvetés felülvizsgálata mellett a közösség lehetséges bővítéséről is szó esik, az unió tagállamainak többsége Ukrajnával is megkezdené az erre vonatkozó tárgyalásokat, miközben Orbán Viktor vétót lengetett be.

A LEGFESZÜLTEBB TÉMA TEHÁT TOVÁBBRA IS UKRAJNA ÉS AZ OROSZ AGRESSZIÓ LESZ, AMI KAPCSÁN TÖBB KÉRDÉSBEN SINCS EGYETÉRTÉS A TAGÁLLAMOK KÖZÖTT.

Elképzelhető, hogy a kétnaposra tervezett csúcs akár el is húzódhat – az év végi csúcsnál szokásos, délutáni hármas kezdés helyett már eleve délelőtt 10-kor kezdődik a hivatalos program, ahol az orosz–ukrán háború mellett téma lesz az EU 2021–2027-es költségvetésének felülvizsgálása, miközben az uniós bővítés is napirenden lesz.