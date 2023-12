Bojko Boriszov korábbi bolgár kormányfő, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) párt elnöke, valamint Kiril Petkov bolgár miniszterelnök, a Folytatjuk a Változást társelnöke hétfőn közösen bejelentették, hogy Bulgária visszavonta az orosz földgázszállításra vonatkozó tranzitdíjat megemelő törvényét, amely Magyarország biztonságos ellátását is veszélyeztette volna.

– közölte Boriszov a Facebookon. Hozzátette, hogy „a két ország között minden kérdés megoldódott, és Magyarország továbbra is támogatni fogja Bulgária schengeni csatlakozását”.

A két nemzet közötti partnerség mindig is vezérlő elv volt. Orbán és én is garantáljuk, hogy a jövőben is párbeszédet kívánunk folytatni az EU napirendjén szereplő valamennyi témában