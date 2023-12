Ő lehet a prágai tömeggyilkos

„Tíz perccel a lövöldözés előtt elmentem egy megbeszélésre” − mondta Michaela Slussareff, a prágai Károly Egyetem bölcsészkarának dékánhelyettese, ahol ma egy fegyveres több embert megölt és több tucatnyit megsebesített.

Elmondása szerint a rendőrség már a lövöldözés előtt a helyszínen volt.

− mondta a dékánhelyettes az interjúban.

Az FPoste Twitter-csatorna szerint a Prágai Egyetem lövöldözőjének neve David Kozak. Miután tüzet nyitott járókelőkre és diákokra, öngyilkos lett. Kozak a Károly Egyetem filozófiai karának épületének negyedik emeletén nyitott tüzet. Az előzetes adatok szerint, amikor több tucat rendőrautó érkezett a helyszínre, Kozak lelőtte magát.

Az elkövető a Telegram-oldalán részletes naplót vezetett arról, hogy miként készült a lövöldözésre. Először december 9-én írt egy rövid posztot arról, hogy ámokfutásra készül:

December 9. Ez lesz a naplóm, ahogy afelé haladok, hogy elkövessem az iskolai lövöldözést.

December 10. Hadd mutatkozzam be, a nevem David. Iskolai lövöldözést akarok elkövetni, utána pedig öngyilkos leszek. Alina Afanaskina sokat segített a döntésemben. De úgy gondolom, hogy ő nem gyilkolt meg elég embert, ezt pedig megpróbálom kijavítani. Mindig is ölni akartam, azt hittem, hogy a jövőben sorozatgyilkos leszek... Aztán amikor Ilnaz elkövette tettét, rájöttem, hogy sokkal kifizetődőbb tömeggyilkosságokat elkövetni, mint sorozatgyilkosságokat. Leültem... Vártam... Álmodoztam... Akartam... de Alina tette volt az utolsó pont. Mintha épp időben érkezett volna a segítségemre az égből. Ez a csatorna sokáig zárt lesz, bár kezdetben meg akartam nyitni, de aztán olvastam néhány tanácsot, hogy jobb lenne néhány órával a forgatás előtt megnyitni a csatornát. Valószínűleg így is fogok tenni. Ez a csatorna egy napló, ahol a tettem előtti életemről fogok beszélni.

December 11. Engem mindenki csak gyűlölt, gyűlöl és gyűlölni fog. De leszarom, mert ez kölcsönös.

December 12. Ez egy sz*r élet sz*r napja.

December 13. Teát iszom és agyon akarom lőni magam.

December 17. Gyűlölöm a világot, és a lehető legtöbb fájdalmat akarok magam után hagyni. Kibaszott véglények.

December 19. Cseng a fülem... mintha kibaszott szentjánosbogarakat hallanék. Le akarom tépni a füleim.