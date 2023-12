A nemzetközi oknyomozó portál, a VSquare szerint a Fideszhez közeli tanácsadó idén a szlovák mellett a lengyel választásokon is tanácsokkal láthatott el több pártot, míg Európán kívül Donald Trump floridai kampányát segítheti.

Habony Árpád és kollégái több ízben is tanácsokat adtak két szlovák pártnak a szeptemberi parlamenti választáson – írja a nemzetközi oknyomozó portál, a VSquare hírlevele alapján a szlovák Napunk.

Az oknyomozó portál hírlevele több szlovák forrásra hivatkozva arról ír, hogy a magyar kormánypárthoz közelálló emberek már tavaly felbukkantak Peter Pellegrini pártja, a szociáldemokrata Hlas–SD környékén, hogy tanácsaikkal lássák el a közvélemény-kutatásokat akkor magasan vezető, Smer-szakadárokból álló pártot,

azonban Robert Fico és a Smer–SD erősödésével utóbbinak is elkezdtek tanácsokat adni a Hlas–SD mellett.

A portál azt állítja, a Századvég több közvélemény-kutatást is készített Ficoéknak, hogy milyen üzenetekkel érdemes megszólítani a választókat. Ezenkívül azt állítják, a Smer választási győzelme után is megmaradt a szoros együttműködés a tanácsadók és a párt között – a VSquare megjegyzi, a múlt heti szerbiai választáson a Századvég hasonló tevékenységet fejtett ki a Vajdasági Magyar Szövetség számára is.

Más országok is importálnák a know-howt

Mint arra a lap felhívja a figyelmet, miközben a magyar kormány egyik fontos üzenete a szuverenitásvédelem, addig más országok választásainál több pártot is segítenek.

Az oknyomozó portál szerint így volt ez idén Lengyelországban,

ahol eszerint a választásokat megnyerő, ám a parlamenti többségüket elvesztő Jog és Igazságosság (PiS) Habonyék tanácsára alakítottak ki egy rendkívül polarizált, Donald Tuskra felhúzott kampányt; míg Európán kívül Donald Trump kampánycsapatát segítik a csatatérállam Floridában.

A lap egy forrásra hivatkozva azt állítja, a külföldi politikusok hajlandóak sok pénzt fizetni azért, hogy megtudják, Orbánéknak hogyan sikerült konszolidálniuk a hatalmukat Magyarországon.