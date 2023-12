Az észak-amerikai repülésvédelmi parancsnokság colorádói központjából figyelik meg a Mikulást, a begyűjtött információkat a noradsanta.org oldalon is közzéteszik, így minden gyerek láthatja, hozzájuk mikor érkezhetnek meg az ajándékok – számolt be az ABC News. A légvédelmi parancsnokság weboldalán játékokkal, zenékkel és mesékkel is szórakoztatja a várakozó gyerekeket. A Mikulásradar mobilalkalmazáson keresztül is működik, de közösségi oldalukon is frissítik az információkat.

Ugyanazzal a technológiával fogjuk nyomon követni a Mikulást, amelyet minden nap használunk Észak-Amerika biztonságának megőrzése érdekében

– mondta Elizabeth Mathias, az Egyesült Államok légierejének ezredese, a NORAD szóvivője. Hozzátette: Rudolph vörös orrának fényét fogják követni. Azt is elmondta, hogy a Mikulás nem készít repülési tervet, de a piros ruhaujjába rejtett mesterséges intelligencia segíti a tájékozódásban. „Kíváncsi leszek arra, hogy az idei repüléséről készített értékelésünkben ez megmutatkozik-e" – mondta a NORDART képviselője.

A Mikulás nyomon követésének hagyománya 1955-ben kezdődött Amerikában, amikor a légierő ezredesét, Harry Shoupot a Kontinentális Légvédelmi Parancsnokságán egy gyerek tévesen hívott fel azzal, hogy a Mikulással beszélne. Ezzel elkezdődött a hagyomány.

A NORAD mintegy 1100 önkéntest vár idén, hogy segítsen válaszolni a hívásokra a Colorado Springsben található Peterson Űrbázis egy dedikált műveleti központjában.

Az operatív központ karácsony első napján hajnali 4 órakor kezdi meg a munkáját, és egészen éjfélig tart a szolgálat. A 1-877-446-6723-as telefonszámon közvetlenül a NORAD munkatársai adnak tájékoztatást arról, hogy épp hol jár a Mikulás.