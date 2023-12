Megrázó részletek derültek ki, a prágai merénylő egy másik kegyetlen gyilkosságot is elkövethetett

A prágai rendőrség egy olyan levelet talált a prágai egyetemi mészárlás elkövetőjének otthonában, amelyben feltárja, hogy korábban ő követett el egy kettős gyilkosságot is a klánovicei erdőben.

A rendőrség a Prágától nyugatra fekvő Hostounban találta meg a levelet, amelyben a prágai mészárlás elkövetője beszámol a 2023. december 15-én elkövetett kettős gyilkosságról – írta a Deník N cseh hírportál szerdán rendőrségi információkra hivatkozva, amelyről az MTI is hírt adott.

A rendőrség nem hozta nyilvánosságra a levelet, mivel még tart a nyomozás.

A klánovicei gyilkosság áldozata egy 32 éves férfi és két hónapos kislánya volt.

A rendőrség már a múlt héten közölte, hogy összefüggést találtak az egyetemi tömeggyilkosság és az erdőben elkövetett kettős gyilkosság között.

„Megerősíthetem: Hostounban találtunk egy levelet, amelyben az elkövető leírja, hogy ő a felelős a klánovicei erdőben elkövetett gyilkos támadásért” – közölte a rendőrségi szóvivő, majd hozzátette, hogy a rendőrség további tanúk kihallgatását tervezi az ügyben.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az esetet jelentő szemtanúk beszámolója szerint több lövést is hallottak az erdő irányából péntek délután 3 óra körül. A rendőrök a helyszínre siettek, ahol egy férfi és egy babakocsiban fekvő kisgyermek tetemére bukkantak. Az is kiderült, hogy a mentők telefonos útmutatása alapján az egyik szemtanú megpróbálta újraéleszteni az egyik lelőtt személyt, de már nem lehetett segíteni rajta.

A rendőrség már nem tudta megakadályozni

A rendőrök egy levelet és a klánovicei gyilkosság alatt használt lőfegyver típusával megegyező fegyvert találtak a prágai támadás napján, a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

Petr Matejcek, a prágai rendőrkapitányság vezetője már múlt heti sajtótájékoztatóján bejelentette: minden jel arra utal, hogy a két gyilkosságsorozatot ugyanaz a személy követte el.

Ales Strach, a prágai rendőrség életvédelmi osztályának nyomozója korábban azt mondta, hogy az elkövetőnek nem volt konkrét indítéka tette elkövetésére. Majd kiemelte:

A bölcsészkari lövöldözés feltételezett elkövetője egyben a klánovicei gyilkosság egyik gyanúsítottja is. A rendőrségnek még pár napra lett volna szüksége ahhoz, hogy megakadályozza az újabb tragédiát.

A rendőrséggel szemben kritikák fogalmazódtak meg, miután kiderült, az egyetemi támadás napján, múlt csütörtökön délben riasztást kaptak egy olyan férfival kapcsolatban, aki a feltételezések szerint azzal a céllal utazott Prágába, hogy véget vessen az életének. Huszonöt perccel később a rendőrség arról értesült, hogy a gyanúsított apját holtan találták Hostounban.

Miután a rendőrség tudomására jutott, hogy a 24 éves férfi a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán egy előadást készül meghallgatni, kiürítették az épületet, de a lövöldözést nem tudták megakadályozni (A korábbi hírek szerint rossz épületben várták az elkövetőt.):

a kar főépületében 14 ember halt meg, és 25-en megsebesültek.

A tömeggyilkosságot elkövető bölcsészkari hallgató a mészárlás helyszínén öngyilkosságot követett el. A biztonsági erők jelenleg a december 21-i rendőri beavatkozás információinak részleteit elemzik.