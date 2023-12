Miután Andrzej Duda köztársasági elnök megvétózta a Donald Tusk vezette kormány költségvetéssel kapcsolatos törvényét, érdekes helyzet állt elő a lengyel közmédiával kapcsolatosan, az ugyanis így költségvetés nélkül maradna. Duda azzal érvelt, Tusk kultúrminisztere törvény- és alkotmányellenesen próbálta elindítani a lengyel közmédia reformját, ami miatt szerinte a közmédia költségvetését tartalmazó törvény is az lenne – közben benyújtott egy saját törvényjavaslatot a költségvetésről. Hogy a közmédia ne zárja be a kapuit, a kultúrminiszter felszámolás alá helyezte, az ugyanis így kikerül a költségvetés alól. De miről is szól a mostani vita, és hogyan lehet ebből akár előrehozott választás? Elmagyarázzuk!