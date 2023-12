II. Margit dán királynő december 31-én a televízióban jelentette be, hogy lemond a trónról.

Váratlan bejelentéssel tette emlékezetessé új évi köszöntőjét II. Margit dán királynő, aki vasárnap este a televízióban közölte, hogy január 14-én, 52 év uralkodás után lemond a trónról – közölte a BBC.

A 83 éves királynő a dán történelem leghosszabb ideig hivatalban lévő uralkodója, valamint II. Erzsébet brit királynő 2022. szeptemberi halála óta ő a legrégebb óta trónon lévő európai uralkodó.

II. Margit királynő apja, IX. Frigyes király halála után, 1972-ben foglalta el a trónt. Az uralkodó 2023 februárjában sikeres hátműtéten esett át.

„A műtét természetesen gondolatokat ébresztett a jövőt illetően, mégpedig, hogy eljött-e az idő a felelősség átengedésére a következő nemzedéknek – mondta II. Margit. – Úgy döntöttem, hogy most jött el a megfelelő idő. 2024. január 14-én, 52 évvel azután, hogy követtem a trónon szeretett apámat, lemondok Dánia királynőjének tisztségéről.”

Utódja legidősebb fia, Frigyes lesz.

A trónt a fiamra, Frigyes koronahercegre hagyom

– jelentette be II. Margit.

„Az egész lakosság nevében szívből jövő köszönetet mondok Őfelségének, a királynőnek az egész életen át tartó odaadásáért és fáradhatatlan erőfeszítéseiért – köszönte meg Mette Frederiksen miniszterelnök a királynő szolgálatát. – Margit királynő Dánia megtestesítője, az elmúlt években szavakkal és érzésekkel vitte hírünket a világban, hogy kik vagyunk, milyen nép és nemzet.”

II. Margit a törvény szerint nem lehetett volna Dánia uralkodója

II. Margit nem gondolta, hogy valaha is trónra léphet, bár ő volt IX. Frigyes király legidősebb gyermeke, az örökösödési törvény miatt Dánia élén csakis férfi állhatott. Mivel II. Margitnak nem volt fiútestvére, így nagybátyja, Knut herceg lett a trón várományosa. Az alkotmány módosítása akkor vetődött fel, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Ingrid királynénak nem születhet már gyermeke, ahogy az is sokat nyomott a latban, hogy IX. Frigyes király lánygyermekei kifejezetten nagy népszerűségnek örvendtek.

A módosításról szóló előterjesztést az 1950-es parlamenti választások miatt két kormánynak is el kellett ismernie, majd egy népszavazással is hitelesítették. Az elfogadott alkotmánymódosítás értelmében így 1953. március 27-től az örökösödési törvény már lehetővé teszi a női uralkodót is, ennek köszönhetően lett II. Margit a trónörökös 1972-ben.

(Borítókép: II. Margit dán királynő 2023. december 31-én. Fotó: Ritzau Scanpix / Reuters)