Rakétaeső zúdult Kijevre, sok a sérült

Több mint tíz erős robbanás rázta meg Kijevet, köztük a belvárosi épületeket - jelentették az AFP francia hírügynökség újságírói. A főváros katonai vezetése szerint a rakéták a legkülönbözőbb kerületekben csapódtak be, lakónegyedekben is. Nem sokkal korábban az ukrán légierő figyelmeztetett a Telegramon a várható légitámadásra

Kijev lakosai, vonuljatok óvóhelyre! Sok rakéta tart a főváros felé.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, legkevesebb tíz ember megsebesült a támadásokban, és hogy a város több részében megszűnt az áramszolgáltatás. Rakétacsapások érték az északkelet-ukrajnai Harkiv városát is – közölte Oleh Szinegubov regionális kormányzó, amit az MTI összegzett.

Közben Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke interjút adott az Economist-nak, amelyben arról beszélt, hogy

dühös, de nem az ellenségei sikerei miatt, nem azért, mert az ukrán hadsereg nem halad előre a csatatéren. Hanem a szövetségesei megingása, valamint egyes honfitársai elzárkózása miatt.

Emlékeztetett arra, hogy Oroszország még mindig csapásokat mér az ukrán területekre, de a világ már nem figyel eléggé Ukrajnára.

Leszögezte, hogy a katonai segélyek a politikai alkudozások tárgyává vált Nyugaton. Az ukrán elnök szerint a Nyugat elvesztette az érzését, továbbá számos ukrán elvesztette az egzisztenciális fenyegetettség érzését.

„Talán nem úgy sikerült a tavalyi év, mint ahogy a világ szerette volna. Talán nem történt minden olyan gyorsan, ahogyan azt elképzelték" – összegezte.

Hangsúlyozta, hogy Putyin hadseregének 2023-ban egyetlen nagyvárost sem sikerült elfoglalnia, míg Ukrajna áttörte a Fekete-tenger orosz blokádját.

Arról is beszélt, hogy Európa magát védi az ukrán támogatásokkal az orosz agressziótól. Miközben Oroszország háborús erőfeszítései egyre nagyobb sebességre kapcsolnak: „Ha pénzt vagy fegyvert adsz nekünk, azzal a saját gyerekeiteket mentitek, nem a mieinket.”

Szerinte Ukrajna erőforrásai kimerülnek.

December végén is volt egy hasonló támadás

Ahogy arról 2023 utolsó napjaiban beszámoltunk, Oroszország hatalmas rakétacsapásokat mért több ukrán városra. Ezt pedig a háború kezdete óta az egyik legnagyobb támadásként emlegetik.

A támadásokban akkor 18 civil halt meg, és 132 ártatlan ember megsebesült.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország mintegy 110 rakétát lőtt ki a támadáskor. Oroszország az arzenáljának szinte minden fegyvertípusát bevetette december végén az ukrán elnök szerint.

Akkor az orosz támadás azután történt, hogy az ukrán hadsereg megsemmisített egy, a krími kikötővárosban, Feodoszijában állomásozó orosz hadihajót, ami a Kreml részéről egy katonai veszteség ritka elismerését váltotta ki.

A The New York Times nemrég még arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök közvetítőkön keresztül jelezte: nyitott egy olyan tűzszünetre, amely befagyasztja a harcokat a jelenlegi frontvonalak mentén.

Az orosz–ukrán háború eseményeiről az Index is folyamatosan beszámol, keddi élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.