A katona – aki egykor megjárta például Irakot is, és az utóbbi időben gyakran kommentálja az orosz–ukrán háborút – a Wprost lengyel portálnak adott interjút a háború kezdetének közelgő, kétéves évfordulója alkalmából.

Roman Polko kifejtette: szerinte a nyugati szövetségesek „legfeljebb 50 százalékban teljesítették azt, amit Ukrajnának megígértek, és többek közt ennek tudható be az, hogy Ukrajna tavaly nyári ellenoffenzívája nem a tervek szerint alakult, mivel nem volt elég fegyverük. A tábornok azt is megjegyezte, hogy Ukrajna belső problémákkal is küzd, és Vlagyimir Putyin orosz elnök vélhetően ezt a helyzetet akarja kihasználni azzal, hogy (amerikai lapértesülések szerint) titokban tűzszünetet ajánlott.

„Putyin a tűzszünet álcája alatt szeretné újraépíteni harci erejét. És ha ezt megteszi, akkor újra lecsap, mert nem Ukrajna elfoglalása a célja, hanem egy új geopolitikai rend létrehozása, Közép- és Kelet-Európa alárendelése a célja” – mondta a nyugalmazott tábornok. Megjegyezte azt is, hogy a Nyugatnak folytatnia kell Ukrajna támogatását, de Európa nem egységes ebben a kérdésben. Erről szerinte részben Magyarország tehet.

Botrányos, hogy a trójai faló, Orbán Viktor blokkolta az Ukrajnának adott támogatásokat. Nem bánnám, ha Magyarországot kizárnák a NATO-ból, mert Orbán nyíltan támogatja a terrorista Putyint

– mondta Polko, visszautalva ezzel a decemberi uniós csúcstalálkozó eseményeire.

Hozzátette: Putyin még a háború előtt építette ki a saját ötödik hadoszlopát, kapcsolatokat épített és „megkent pár politikust”. „Szerencsére ez nem hozta meg az általa várt eredményt, de még sokat kellene tenni azért, hogy mindezt helyre tegyük” – mondta a tábornok.

Végül leszögezte: szerinte Ukrajnának sokkal több eszköz kellene adni, beleértve a legmodernebb haditechnikai felszereléseket is, mert – mint mondta – „ez a mi háborúnk, amelyet az ukránok vívnak meg”. Azonban úgy látja, hogy a nyugati háborús szerepvállalásnál gyakran túl sok a propaganda, az érdemi cselekvés pedig túl kevés.