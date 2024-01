Az amerikai hadsereg két helikoptert telepít a földrengés sújtotta Noto-félszigetre, hogy segítse a mentési műveleteket – jelentette be kedden az Egyesült Államok japán nagykövete, Rahm Emanuel. Az extra segítségére azért van szükség, mert a hó és a fagypont alatti hőmérséklet továbbra is jelentősen megnehezíti a mentési munkálatokat – írta meg a The Japan Times.

Minoru Kihara japán védelmi miniszter egy keddi sajtótájékoztatón közölte, hogy miután Tokió segítséget kért az Egyesült Államoktól, az amerikai hadsereg is besegít a körülbelül 7000 japán katonának, akik szintén részt vesznek a szerdán kezdődő mentési műveletekben.

Kihara elmondta, hogy az amerikai helikopterek egyelőre a Légi Önvédelmi Erők Komatsu légibázisán állomásoznak Isikava prefektúra nyugati partján.

Két amerikai Blackhawk helikopter egészíti ki Japán flottáját, segítve az ellátmány és a személyzet mozgatását, miközben segítséget nyújtanak a január 1-jei földrengés károsultjainak

– írta az X-en.

A 7,5-ös erősségű újévi földrengés hatalmas pusztítást végzett a japán úthálózatban és infrastruktúrában, különösen a félsziget nehezen megközelíthető területein. Isikava prefektúra kormánya szerint keddig összesen 222 ember halt meg a katasztrófa következtében, 22 eltűnt embert pedig továbbra sem találnak. Január 3-án, a földrengés után két nappal a halottak száma 60 felett járt.