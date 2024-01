Elbúcsúzott mit sem sejtő családjától, soha többé nem látták az eutanáziaklinikára tartó férfit

Egy 47 éves brit kémiatanár, Alastair Hamilton – akinek nem volt semmiféle diagnosztizált betegsége – több mint 10 ezer fontot (mintegy 4,3 millió forintot) fizetett azért, hogy meghaljon egy svájci eutanáziaklinikán, miközben a családja erről semmit nem tudott, ugyanis a halálesetet az öngyilkossághoz asszisztáló alapítvány is titokban tartotta a férfi családja előtt – írja a Daily Mail.

Alastair Hamilton azt mondta a szüleinek, hogy egy barátját látogatja meg Párizsban, ehelyett a svájci Bázelbe repült, hogy halálos injekcióval vetessen véget életének.

Megrendült édesanyja, a 81 éves Judith Hamilton szerint más családoknak is tudniuk kell az öngyilkossághoz asszisztáló svájci Pegasos eutanáziaalapítványról (Pegasos Swiss Association), amely a nő elmondása szerint – ellentétben az ismertebb Dignitas (Méltóság) nevű szervezettel – még csak azt sem követeli meg, hogy az emberek halálos betegek legyenek, vagy hogy valaki elkísérje őket, amikor meghalni érkeznek.

Alastair Hamilton halálát megdöbbentő módon a Metropolitan Police-nak, a Brit Külügyminisztériumnak és az Interpolnak együttesen kellett felderítenie, ugyanis tavaly nyári eltűnése óta a családja semmit nem tudott róla.

A rendőrség egyik őrmestere a családnak eljuttatott közleményében „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte a Pegasos együttérzésének és átláthatóságának hiányát. A család csak az után tudta meg, hogy a férfi a klinikán vetett véget az életének, hogy a rendőrség megvizsgálta a bankszámlakivonatát, és kiderült, hogy több ezer fontot utalt át a Pegasosnak.

Eközben Alastair Hamilton családja még a búcsúleveleket sem kapta meg, amelyeket a klinika szerint a férfi hagyott nekik, ahogyan meghalt családtagjuk karóráját, ruháit és a többi személyes tárgyát sem juttatták el hozzájuk. A hamvait ugyan két hónappal a férfi halála után elküldték a hozzátartozóknak, az alapítvány nem volt hajlandó kommunikálni a családdal, mondván, az ellenkezik a szabályaikkal.

Alastair Hamilton családja egyébként nem eutanáziaellenes, de a férfi 52 éves bátyja szerint elfogadhatatlan, hogy valaki, aki nem halálos beteg, csak úgy véget vethessen az életének.

A svájci törvények értelmében 1942 óta az emberek segíthetnek másoknak meghalni, amennyiben az indíték megalapozott, és például nem anyagi haszonszerzés a cél. A törvény kimondja, hogy az eutanázia kérelmezőjének épelméjűnek kell lennie, ugyanakkor nem kitétel a halálos betegség vagy egyéb egészségügyi probléma megléte.

Az ország öngyilkossághoz asszisztáló klinikái nonprofit szervezetek, köztük a leghíresebb, a Dignitas – ahol az elmúlt 20 évben legalább 540 brit állampolgár halt meg – szigorú szabályai szerint ügyfeleinek halálos betegeknek, súlyos fájdalmaktól szenvedőknek vagy elviselhetetlen fogyatékossággal élőknek kell lenniük.

Nem úgy a Ruedi Habegger aktivista által vezetett Pegasosnál, ahol azt vallják: az eutanáziát kérvényezőknek nem kell betegnek lenniük ahhoz, hogy öngyilkosok lehessenek. Honlapjukon az áll, hogy akár néhány héten belül is jóváhagyható egy halálkérelem, ha az illető elmúlt 18 éves.

Alastair Hamilton családja elmondta, hogy az elhunyt férfi 2022 óta küzdött állandó rossz közérzettel, váratlanul lefogyott, és egyre fáradtabbnak érezte magát. Teljes munkaidős állását is otthagyta, és visszahúzódott szülei házába a délnyugat-londoni Hamptonba, de az orvosok nem tudták kideríteni, pontosan milyen problémája van.

A férfit tesztelték többek között rákra és HIV-re, de nem találtak semmi rendelleneset. Testvére szerint Alastair Hamilton hamarosan úgy kezdett el beszélni az öngyilkosságról, mintha csak azt közölné, leugrik egy korsó sörre a kocsmába.

Augusztus 10-én Alastair Hamilton 85 éves apja kivitte a férfit a gatwicki repülőtérre, és semmi oka nem volt azt feltételezni, hogy a fia nem egy barátjához utazik Párizsba. Az anyja azt mesélte, hogy utolsó találkozásukkor a fia átkarolta, adott neki egy nagy puszit, és csak annyit mondott:

Mindig emlékezz arra, anya, hogy nagyon szeretlek, mindig is szerettelek, és mindig is foglak, bármi történjék is