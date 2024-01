A Gázai övezetben a háború törvényei érvényesek – nyilatkozta az Indexnek Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő, aki szerint Európának is fel kell készülnie az október 7-ihez hasonló támadásokra. Kis-Benedek József ezredes szerint az izraeli hadsereg körzetekre osztja a Gázai övezet déli részét, hogy így tisztítsa meg a Hamász alakulataitól.

A Gázai övezetben mintegy 2 és fél millió palesztin próbál túlélni egyik napról a másikra. A Gázai Egészségügyi Minisztérium jelentése szerint nincs elég ivóvíz, a lakóházak legalább 60 százaléka megsemmisült vagy teljesen lakhatatlanná vált a térségben, egészségügyi ellátás gyakorlatilag nincs, ugyanakkor egyre többen halnak meg különböző betegségekben.

A hegyekben álló szemét, a szennyvíz és a temetetlen halottak miatt a szakemberek járványoktól tartanak.

Kísértetváros és a háború farkastörvénye

A Gázai övezet északi részét az izraeli hadsereg gyakorlatilag már elfoglalta. Csaknem egymillióan délre menekültek a rakétatámadások és a szárazföldi harcok elől.

„Az egyiptomi határnál Rafah eredetileg egy 200 ezres város, ahol jelenleg hozzávetőlegesen másfél millióan élnek” – nyilatkozta az Indexnek Robert C. Castel. Az izraeli biztonságpolitikai szakértő szerint a déli területek bevétele során a hadseregnek más eszközöket kell alkalmaznia.

Másfajta háború volt északon, ahol házról háza kellett utcai harcokat vívni, és a lakosságnak volt hová menekülnie. Gáza ma már egy kísértetváros, ahol csak romok és még fel nem robbant bombák vannak

– vázolta Robert C. Castel, aki elárulta, hogy tartalékosként vasárnap tér vissza az izraeli hadseregbe.

A Hamász 24 alakulata közül 12-t sikerült szétverni. Például Gáza keleti részén az egyik legerősebb Hamász-alakulat tagjainak mintegy 90 százaléka elesett a harcok során

– számolt be a magyar származású biztonságpolitikai szakértő, aki hozzátette: Gázában a háború törvényei érvényesek. „Ha fegyver van nálad, ellenség vagy” – tette hozzá az 53 éves aradi származású férfi. Mint mondta:

a déli területek elfoglalására és megtisztítására a hangsúly a tűzerőről egyre inkább áttevődik a különleges műveleti alakulatokra.

Moszad: mindenkit likvidálni fogunk

Az izraeli külföldi hírszerző szolgálat, a Moszad vezetője nemrég kijelentette, hogy az október 7-i támadás minden résztvevője aláírta saját halálos ítéletét.

Izrael a Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-i terrortámadásának minden értelmi szerzőjét és végrehajtóját likvidálni fogja

– mondta David Barnea, aki szerint el kell számoltatni azokat a gyilkosokat, akik a „fekete szombaton” a Gázai övezetből megtámadták a dél-izraeli településeket.

A Moszad és az izraeli belbiztonsági szolgálat, a Sin Bét egy hosszú listát vezet azokról a terroristákról, akiket likvidálni fognak. 1972-ben Münchenben a nyári olimpiai játékokon a Fekete Szeptember nevű palesztin terrorszervezet az izraeli csapat kilenc tagját ejtette túszul, akikkel később végeztek. Golda Meir izraeli miniszterelnök akkor parancsba adta, hogy a titkosszolgálat végezzen a terrorakció kitervelőivel. A parancsot végrehajtották, és az összes terroristát likvidálták.

A halálbüntetést kiterjesztenék a terroristákra is

„Ha megkezdődnek a katonai akciók a Gázai övezet déli részén, a több mint kétmillió ember nem tud hová menni” – nyilatkozta az Indexnek Kis-Benedek József ezredes, aki több évig szolgált Izraelben mint katonai attasé. A biztonságpolitikai szakértő szerint a katasztrófa elkerülése érdekében sátrakat és kórházakat kellene minél gyorsabban telepíteni a térségbe. Szerinte ekkora tömeget nem lehet egyik helyről a másikra mozgatni, ráadásul nincs is hová áttelepíteni mintegy 2 és fél millió embert.

Az izraeli hadsereg – a korábbi libanoni és jelenlegi gázai műveletekhez hasonlóan – körzetekre fogja felosztani a déli régiót és jól képzett, arabul is beszélő katonákkal fogja megtisztítani a térséget a Hamász alakulataitól

– fejtette ki a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint az IDF-nek ügyelnie kell arra, hogy minél kevesebb legyen a polgári áldozat.

A zsidó államban érvényben van a halálbüntetés, de a gyakorlatban nem alkalmazzák. A legutolsó kivégzés 1962-ben volt, amikor az egykori náci bűnöst, Adolf Eichmannt elrabolták Dél-Amerikából, és nyilvános tárgyaláson elítélték. Kivégzése után hamvait a tengerbe szórták.

Izraelben a halálbüntetésről szóló vita felerősödött október 7-e után.

A törvények szerint a legsúlyosabb büntetést hazaárulásnál és emberiesség elleni bűncselekményeknél lehet alkalmazni. Benjamin Netanjahu kormányának több tagja is támogatná, hogy a halálbüntetést a terroristákra is terjesszék ki.

Mini-Gázák az Európai Unióban

„Gáza újjáépítésében azok érdekeltek, akik a térség stabilitását tartják szem előtt, és nem akarják, hogy a menekültek ellepjék az országukat” – fejtette ki Robert C. Castel, aki elsősorban a régió országait említette: Egyiptomot, Jordániát és Szaúd-Arábiát.

Az Európai Uniónak is érdeke, hogy a gázai menekültek ne valamelyik nyugat-európai ország felé induljanak meg

– tette hozzá Robert C. Castel, aki szerint az elmúlt években mintegy 300-400 ezer ember hagyta el a Gázai övezetet, akik többnyire az EU-ban telepedtek le.

„Több nyugat-európai városban alakultak már ki olyan kerületek, ahol a lakosság többsége muzulmán” – mondta el a biztonságpolitikai szakértő, aki jelezte, hogy számos helyen már a saria, azaz az iszlám törvények vannak érvényben.

Nemcsak alternatív társadalmak, hanem alternatív államok is létrejönnek egy-egy nyugati országon belül

– figyelmeztetett az izraeli szakember. Úgy véli, hogy az EU-nak is fel kell készülnie az október 7-ihez hasonló támadásokra. „Az iszlám terrorista csoportok számára ez egy használható forgatókönyv. Látják, hogy hasonló akciókkal el tudják érni a céljaikat. Félő, hogy az EU-ban több »mini-Gáza« is kialakulhat” – vélekedett erről Robert C. Castel.

(Borítókép: Gáza 2024. január 18-án. Fotó: Abed Rahim Khatib / picture alliance / Getty Images)