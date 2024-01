Rögtön az elején tisztáztuk, hogy mennyire forró a helyzet a Vörös-tenger környékén. Tomolya János utalt arra, hogy amit látunk, az nem más, mint Irán kiterjesztett hatalma, ezúttal az általa támogatott és felfegyverzett húszi lázadók révén. Így nem Irán közvetlenül, hanem a húszi fegyveresek állnak szemben a másik oldallal, azaz az ideiglenes nyugati katonai szövetséggel, amely igyekszik egyfelől biztosítani a kereskedelmi hajóforgalmat a térségben, másfelől pedig megakadályozni a húszik rakétatámadásait.

Érintettük azt is, hogy a jemeni polgárháborút elindító húszi mozgalom a kétezres évek elején gyakorlatilag kitermelte a jemeni Hezbollahot. Ez pedig azt jelenti, hogy alapból Izrael- és Nyugat-ellenesek, valamint Irán befolyása alatt állnak. Ha pedig hozzávesszük, hogy a lassan tíz éve tartó jemeni polgárháborúba néhány éve beszállt a szomszédos Szaúd-Arábia, akkor érthető, hogy itt is az iráni–szaúdi vallási dominanciáért is folyt a küzdelem. Viszont 2022-ben a szaúdiak már szerettek volna kimászni a polgárháborúból, ezért sok, komoly engedményre is hajlandók lettek volna.

Már majdnem tető alá hozták Izrael elismerését is, amelyet azonban Irán mindenáron meg akart akadályozni, és ehhez kapóra jött a Hamász, valamint az október 7-i támadás a zsidó állam ellen – mondta a terrorizmus-szakértő.

Mennyire fontos a kereskedelem szempontjából a Vörös-tenger?

Pletser Tamás szerint a világon ez az egyik legfontosabb útvonal, ahol a globális kereskedelem 12 százaléka megy keresztül. Az ázsiai, az európai és az amerikai keleti part közötti konténerkereskedelem jelentős része megy ezen a térségen át. Ma már a korábbi napi 50-60 szállítójárműnek csak a töredéke jár erre.

Az Erste olaj- és gázipari elemzője arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel a Sanghaj–Rotterdam útvonalon közlekedő teherszállítók jelentős részének el kell kerülniük a Vörös-tengert, ezért a szállítási költségek is megugrottak, hiszen a korábbi időtartam 10-12 nappal több, így plusz pénzt kell fizetni a személyzetnek, több üzemanyagot fogy, és váratlanul megugrottak a biztosítási költségek is.

Kiveséztük azt is, hogy a Covid-járvány időszakával összevetve jelenleg hol tart a tengeri konténerszállítás, mennyivel ugrott meg az elmúlt három hónapban. Az elemző szerint szerencse, hogy jelenleg azért a tengeri szállítás még viszonylag rugalmas, és nem mutat olyan jeleket, mint három éve a koronavírus-járvány tetőpontján.

Újabb energiaválságot sem okozhatnak a térségben randalírozó fegyveresek: Pletser Tamás azt is elmagyarázta, miért nem érinti a mostani lokális válság a földgáz- és kőolajszállításokat. Az óriási tankerek ugyanis nem a Vörös-tenger felé veszik az irányt, mert nem tudnak átmenni a Szuezi-csatornán, hanem eleve megkerülik Afrikát. Ugyanez nem igaz például a Katarból cseppfolyós gázt szállító járművekre, amelyek eddig előszeretettel használták a vörös-tengeri útvonalat.

Miért kezdett Irán fegyveres akciókba az elmúlt napokban?

A terrorizmus-szakértő beszélt arról is, hogy nem valószínű a konfliktus kiszélesedése Irántól keletre, tehát Pakisztánnal, mert az elmúlt napok rajtaütései inkább a beludzs kisebbség elszakadásért küzdő, illetve autonómiát követelő radikális csoportjai ellen irányultak.

Más a helyzet az úgynevezett Ellenállás tengelyével, amelynek tagjai – a síita Hezbollah Dél-Libanonban, Irán által felfegyverzett szíriai és iraki radikális síita csoportok, a Hamász és a jemeni húszik – azok az iráni proxyszervezetek, amelyek megvívják Teherán csatáit az ősellenség amerikaiakkal és Izraellel. Ennek a kérdésnek a vallási vetülete pedig még az is, hogy ki irányítja az iszlám világot: a síita Irán vagy a szunnita-vahabita Szaúd-Arábia.

Ki ütközhet meg kivel?

Végigvettük azt is, hogy a nemzetközi elemzők milyen esélyt adnak a Hamász–Izrael-konfliktus kimenetelének. Pletser Tamás a londoni think-tankek véleményét idézve elmondta, decemberben még 50 százalék fölötti esélye volt annak, hogy összeütközik Irán és Izrael. Irán egyértelműen erősödik geopolitikai szempontból, és mindenképpen profitál az orosz kapcsolatokból is.

Ugyanakkor a Goldman Sachs elemzői úgy vélik, a konfliktus hatása gyenge lesz Európára, a májusi inflációs növekedést mindössze 0,1 százalékra teszik, és hónapokban mérik az ellenségeskedések befejezését. Ennek pedig az lehet az oka, hogy a nemzetközi erők megbénítják a húszik katonai erejét.

A deglobalizáció felé mutat az is, hogy a legfontosabb szállítási útvonalak veszélybe kerültek, módosultak, elég ha a Vörös-tenger mellett a Perzsa-öböl kijáratának iráni ellenőrzésére gondolunk. Vagy a Panama-csatornára, amely éppen kiszáradni készül, és az ukrajnai háború miatt két éve gyakorlatilag leállt az élelmiszer-kereskedelem a Fekete-tengeren is.

A beszélgetés során még szó volt arról, hogy

Miért állnak le ideiglenesen az esztergomi Suzuki és más autógyárak is a vörös-tengeri események nyomán?

Miért ugrott hirtelen tízszeresére a teherszállító hajók nemzetközi biztosítása?

Miért nem fog fegyveres konfliktussá szélesedni Irán összetűzése Pakisztánnal?

Mit és hogyan bosszult meg Irán az év eleji száz halálos áldozatot követelő robbantás elkövetőivel szemben?

Mi is az az Ellenállás tengelye, és kik alkotják?

Hogyan van jelen Gázában a Hamász mellett még vagy egy tucat terroristaszervezet?

(Borítókép: Pletser Tamás és Tomolya János. Fotó: Papajcsik Péter / Index)