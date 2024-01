Donald Trump újabb abszolút győzelmével folytatódott a republikánus előválasztás, amit ezúttal az északkeleti New Hampshire-ben tartottak. Kihívója, Nikki Haley hiába fordította a legtöbb pénzt és erőforrást az államra a jelöltek közül, így is több mint tíz százalékponttal alulmarad Donald Trumppal szemben. Haley azt ígérte, folytatja kampányát.

Január 23-án folytatódott a Republikánus Párt előválasztása, amin ezúttal a gránitállamnak is nevezett New Hampshire-ben döntöttek a választók arról, ki legyen Joe Biden demokrata elnök kihívója a november 5-i elnökválasztáson.

A Ron DeSantis január 21-i visszalépésével immáron kétfősre zsugorodó verseny pedig ezúttal sem okozott meglepetést, hiszen már kijelenthető,

Donald Trump Iowa után New Hampshire-ben is abszolút többséggel győzött.

A szavazatok 84 százalékának megszámlálása után így áll a két még talpon maradt jelölt:

Donald Trump – 54,6 százalék

Nikki Haley – 43,5 százalék

Az eddig megszámolt szavazatok alapján az állam 22 delegáltjából Trump már biztosan szerzett 11-et, míg Haley 8-cal gyarapodott, ugyanakkor ez a végleges eredménnyel még változni fog, az arányok azonban nem.

Donald Trump: Győzelmem elkerülhetetlen

Az előválasztáson összesen 246 ezer szavazatot adtak le, és ugyan még tart a számlálás, de Nikki Haley már gratulált Trumpnak győzelméért, miután matematikailag nincs esélye, hogy legyőzze a korábbi elnököt az államban.

Trump magyar idő szerint valamikor hajnali fél négy után lépett színpadra, hogy megtartsa győzelmi beszédét, amiben először azzal támadta meg kihívóját, hogy gyengén szerepelt.

Az elmúlt három hónapban szinte minden közvélemény-kutatást megnyertünk Joe Biden ellen, míg ő [Haley – szerk.] nem nyeri meg ezeket a kutatásokat

– kezdte beszédét az egykori elnök, aki ezután hosszasan arról értekezett (tévesen), hogy a 2020-as elnökválasztáson is győzött New Hampshire-ben, azonban azt szerinte a demokraták elcsalták – valójában mind 2016-ban, mind 2020-ban alulmaradt a csatatérállamnak számító államban a demokrata jelöltekkel szemben. Ezután – szintén valótlanul – a demokratákat azzal támadta, hogy négyszeresére emelnék az adókat.

A demokraták kapcsán tett kitérője után visszatért a republikánus előválasztásra, ami kapcsán kijelentette, a győzelme már elkerülhetetlen. Trump ezt arra alapozza, hogy mindkét korán választó államban győzött, és szerinte ha a múltban valaki így tett, sohasem veszített.

Beszédét végül az ellene indított négy büntetőeljárásra utalva azzal zárta, ha Haley győzött volna New Hampshire-ben, akkor most ellene is eljárásokat indítanának apró dolgokért, de ezekről Haley nem akar beszélni – ugyanakkor az egykori elnök azt már nem részletezte, pontosan mivel is vádolnák meg Haley-t egy ilyen esetben.

Ezenkívül Trump bejelentette, hogy az előválasztás következő állomásán, Nevadában már győzött is.

Ez pedig valóban így van: Nevadában egy időben tartanak előválasztást, és Iowához hasonlóan kaukuszt, azonban utóbbi alapján fogják majd kiosztani az elnökjelölt-aspiránsok között a jelöltség elnyeréséhez szükséges delegáltakat, miközben Haley azon nem hajlandó megmérettetni magát.

Nikki Haley: Egy harcos vagyok

Magyar idő szerint valamennyivel már három előtt színpadra állt Haley, aki elismerte vereségét, egyben kijelentette, hogy az előválasztásnak még közel sincs vége, kampánya pedig teljes gőzzel dübörög tovább.

Annak ellenére, hogy az exit pollok és a jelenlegi eredmények alapján nagyjából 11 százalékpontos vereséget fog szenvedni a korábbi elnöktől, a körülményekhez képest magabiztos beszédet tartott.

Beszéde során jóval élesebb megjegyzéseket is tett, mint kampánya során, ugyanis kijelentette, hogy az amerikaiak többsége nem akar november 5-én egy Joe Biden és Donald Trump közötti visszavágót.

Az első párt, amelyik nyugdíjba vonultatja 80 éves jelöltjét, az nyer [az elnökválasztáson]. És ez legyen a Republikánus Párt.

Ezután arról beszélt, kampánya elérte célját, mivel sikerült kiharcolnia, hogy immáron az előválasztás egy Trump és közte lévő versennyé váljon – igaz, mint azt felvezetőnkben is jeleztük, a jelöltek közül Haley fordított a legtöbb erőforrást New Hampshire-re, és a célja valójában az lehetett, hogy legalább egy számjegyű különbséggel maradjon le a korábbi elnökhöz képest.

Beszéde végén azt ígérte, továbbra is versenyben marad, és hazai pályán, Dél-Karolinában majd megmutatja Trumpnak – Haley ugyanis nem vesz részt a február 8-i nevadai kaukuszon, ám az előválasztáson igen, ami nem számít bele a delegáltak elosztásába.

Az előválasztás február 6-án folytatódik Nevadában, ami – mint már fentebb jeleztük – nem számít bele a delegáltak kiosztásába, majd csak a február 8-i kaukusz, ahol összesen 26 delegált sorsáról döntenek – mivel Haley-re nem lehet szavazni, így őket már be is lehet húzni Trump számára.

(Borítókép: Donald Trump a New Hampshire-i előválasztás éjszakáján 2024. január 23-án. Fotó: Al Drago / Bloomberg / Getty Images Hungary)