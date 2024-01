Svédország kormányfője, Ulf Kristersson, valamint az ország külügyminisztere, Tobias Billström is reagált arra az interjúra, amelyet Kövér László, az Országgyűlés házelnöke adott az Indexnek. Kristersson azt mondta: a NATO-csatlakozást illetően nincs miről tárgyalni, sok más témáról viszont beszélhetnek, ha találkoznak Orbán Viktorral.

Kövér Lászlót kollégánk telefonon kérdezte azzal kapcsolatban, hogy a magyar parlament miért nem hagyta még jóvá Svédország NATO-csatlakozását. A kérdésre, hogy a Fideszben kik nem támogatják a svédek csatlakozását, azt mondta a házelnök:

Most éppen az egyik ilyen taggal beszél. De pontosítanék: én is örülnék, ha reménybeli szövetségeseink mielőbb megadnák nekem az esélyt, hogy jó lelkiismerettel megváltoztathassam az álláspontomat.

Beszélt továbbá arról is, hogy szerinte a svédek nem veszik komolyan Magyarországot, és hogy „olyan messzire mentek Magyarország pocskondiázásában, a demokratikusan megválasztott kormány gyalázásában és a mozgásterének szűkítésében, amit nem lehet meg nem történtté vagy mellékes körülménnyé tenni”. A teljes interjú itt olvasható.

Tobias Billström azóta egy svéd lap, az Aftonbladet beszámolója szerint reagált az elhangzottakra. Arról, hogy pocskondiázták, megsértették volna Magyarországot, a svéd külügyminiszter azt mondta:

Nem, én úgy látom, hogy nem tettünk ilyet. Én külügyminiszterként nem sértegettem Magyarországot.

A külügyminiszter azt is hozzátette: „Ez az ő [Kövér László] véleménye, és ő a parlamentet képviseli, de feltételezem, hogy a magyar fél tisztában van azokkal az ígéretekkel is, amelyeket a külvilágnak tettek. Vagyis azzal, hogy nem ők fogják utolsóként ratifikálni Svédország csatlakozását” (ezzel a külügyminiszter arra utalt, hogy Orbán Viktor és a kormány tagjai korábban többször is beszéltek arról, hogy nem Magyarország fogja utolsóként jóváhagyni a döntést).

A svéd kormányfő szerint a NATO-csatlakozásról már nincs mit beszélni

Az Aftonbladet szerint Kövér László kijelentésére reagált Ulf Kristersson svéd miniszterelnök is, aki szintén úgy vélte, hogy a svéd kormány nem sértette meg Magyarországot. „Az, hogy egyes országok eltérő álláspontot képviselnek, nem újdonság. Ettől még mindketten lehetnek a NATO tagjai, csak tudomásul kell venni azt, hogy a NATO-n belül együtt kell működni” – idézték Kristerssont, akit Orbán Viktor nemrég meghívott Budapestre.

A lap szerint a svéd miniszterelnök azt is hozzátette: ha találkoznak is a magyar miniszterelnökkel, annak a találkozónak nem lehet témája a NATO-csatlakozás, mert azzal kapcsolatban szerinte nincs mit megbeszélniük. A svéd kormányfő egész konkrétan úgy fogalmazott:

Nincs miről tárgyalnunk. Mi készen állunk a NATO-ra.

Ulf Kristersson mindemellett elismerte, hogy sok mindent meg kell beszélnie majd Orbán Viktorral, ha találkoznak.

Azt viszont nem árulta el, hogy mikor kerülhet sor a találkozóra. Még arra a kérdésre sem válaszolt, hogy hajlandó-e Budapestre menni azelőtt, hogy a magyar parlament ratifikálná a svéd csatlakozást. Azt viszont (az Orbánnak írt levelére visszautalva) megjegyezte, hogy jövő héten Brüsszelben találkoznak a magyar kormányfővel az Európai Tanács csúcstalálkozóján.

A Fidesz-frakció azt közölte: megvárják a miniszterelnöki találkozót

Egyébként jelen állás szerint az Országgyűlés február 26-ig nem ülésezik. Vagyis azt megelőzően legfeljebb csak akkor hagyhatja jóvá a parlament Svédország csatlakozását, ha rendkívüli ülést hívnak össze (ezzel kapcsolatban nemrég még Novák Katalin köztársasági elnök is – aki adott esetben összehívhat egy ilyen ülést – levelet kapott).

Eközben a Fidesz frakciója közölte: csak akkor kerülhet sor a ratifikációra, ha a két miniszterelnök találkozik.

(Borítókép: Ulf Kristerrson 2022. május 16-án. Fotó: Nils Petter Nilsson / Getty Images)