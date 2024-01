Egy ukrán sajtóértesülés szerint a külügyminisztert ért halálos fenyegetés dacára nem kísérhették el a Terrorelhárítási Központ (TEK) tagjai Szijjártó Pétert Ukrajnába. A tárcavezető közlése viszont arra enged következtetni, hogy ott voltak vele a fegyveresek, még ha a határ túloldalán készült fotókon, videókon nem is láthatóak.

Korábban írtunk arról, hogy a külügyminisztérium szerint Szijjártó Péter halálos fenyegetést kapott egy, az ukrajnai külképviseletre érkezett levélben. A találkozó előtt Szijjártó azt mondta: biztos nem lesz gond, mert imádkoznak érte.

Ezzel együtt a külügyminiszter rendőrségi helikopterrel indult útnak hétfőn, a találkozó után pedig egy Facebook-posztban meg is köszönte a TEK munkáját.

A bejegyzésben azt írta:

A Terrorelhárítási Központ csapata vigyázott rám, nagyon köszönöm!

A mellékelt fotókon állig felfegyverzett TEK-esek láthatóak, és a kommentekben, illetve más közszereplők Facebook-posztjaiban is köszönetet mondtak a TEK-nek, hogy megvédték Szijjártót Ukrajnában.

Határon innen, határon túl?

Csakhogy kedden megjelent egy olyan sajtóértesülés, miszerint

a TEK-esek legfeljebb Magyarország területén védhették meg Szijjártó Pétert.

A Jevropejszka Pravda a találkozót elemző cikkében írt erről. Egyrészt megjegyezték, hogy a külügy által említett halálos fenyegetés létezésére vonatkozóan egyelőre nem láttak kézzelfogható bizonyítékot. Ezután ismertették Szijjártó hétfő esti Facebook-posztját, amellyel kapcsolatban azt írták:

De van egy apróság. A magyar különleges fegyveres erők nem léphettek be Ukrajnába. Tehát Magyarországon ültek és megvárták, hogy a miniszter visszatérjen, csak azért, hogy elkészülhessen velük a közös fotó. Hogy megmutassák azt a fenyegetést, amelyet sikerült leküzdeni. Viszont úgy döntöttek, hogy erről a részletről nem tájékoztatják a magyar társadalmat.

Arra már nem tértek ki, hogy az információ honnan származik, vagy miért ne engedték volna be a TEK-eseket Ukrajnába.

Megnéztük az ukrajnai látogatásról készült fotókat-videókat, és tény, hogy egyszer sem láttunk rajtuk azokat a felfegyverzett TEK-eseket, akik a fenti fotókon láthatók. Egy videórészleten látszik ugyan egy TEK-jármű, valamint Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója is, de ez a felvétel a jelek szerint még a határ magyar oldalán készült (a videó későbbi részletében látható a záhonyi határátkelőn való áthaladás is).

Megjegyzendő még, hogy azt szó szerint Szijjártó sem írta az említett posztban, hogy a TEK Ukrajnába is ment volna vele (bár a bejegyzés időzítéséből, megfogalmazásából, illetve a halálos fenyegetés előzményéből egyértelműen erre lehetne következtetni).

A külügy reagált kérdéseinkre, közben megjelent egy videó is

Mindezzel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a külügyminisztériumnak és a TEK-nek is. Paczolay Máté külügyi szóvivő kérdésünkre válaszolva azt írta:

A külügyminiszter védelméért belföldön és külföldön egyaránt a TEK felelős.

Figyelmünkbe ajánlotta azt is, hogy a záhonyi határtákelőnél készült egyik fotón látható egy narancssárga TEK-karszalagos ember is (azt nem tudjuk biztosan, hogy a hátár melyik oldalán készült a kép).

Időközben Szijjártó Péter Facebook-oldalán is megjelent egy újabb videó a látogatásról, amelyben a külügyminisztertől elhangzik egy érdekes mondat:

Őszintén remélem, hogy itt találkozunk legközelebb, és nem a másik oldalon.

A külügyminiszter mindezt Hajdu János társaságában mondta valakinek. A pontos kontextus nem derül ki, de egy lehetséges magyarázat adódik rá.

A későbbi képkockákon az is látható, hogy a TEK-esek beszállnak a külügyminiszteri konvoj részét képező járművekbe. A hazai sajtóban megjelent egy olyan információ is, miszerint az állig felfegyverzett TEK-esek mindvégig bevetésre készen ültek a kocsikban a kárpátaljai látogatás alatt – és lényegében erre enged következtetni az újabb videó is.

Mindez megmagyarázná, hogy miért mondta Szijjártó azt, hogy remélhetőleg a határnak ezen az oldalán találkoznak ismét.

Hál'istennek nem derült ki, mit tudnak

– fogalmazott a videó későbbi részén a külügyminiszter a TEK-esekhez beszélve ugyanezzel kapcsolatban.

Ezek a fotók mindenre választ adnak

A kárpátaljai kormányzó, Viktor Mikita is több fotót megosztott a találkozóról. Ezek között vannak olyanok is, amelyen az látható, amint Ungváron, az elesett katonák emlékére rendezett tiszteletadáson vesz részt Szijjártó Péter és ukrán kollégája.

Több fotón is leginkább a háttérben látható, ahogy TEK-es karszalagot viselő személyek kísérik a magyar diplomatát.