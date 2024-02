Bizonyára mindenki tapasztalta már azt az érzést, amikor tűkön ülve várta a nap vagy a hét végét, hogy aztán az irodából kilépve a munkával töltött órákat végre szenvedélyeinek és hobbijainak adja át.

Nincsenek ezzel másképp azok sem, akik munkájukkal nap mint nap milliók életét befolyásolják, hiszen

a politikusok élete sem csak a politikából áll, és életük sem kizárólag akörül forog, hogyan irányítsanak egy országot.

Két törvénytervezet kidolgozása és a döntések meghozatala között ők is szeretnek kikapcsolódni, hiába ordít a viselkedésükről és az öltözetükről, hogy egész életüket komoly etikettek, előírások és szabályok szerint élik – ráadásul megválaszthatóságukat rendkívül befolyásolja, ha a társadalmi normákkal ellenkező szokásaik vagy hobbijaik vannak.

Ennek ellenére több politikusnak van olyan szokása és szabadidős tevékenysége, amit nem gondolnánk a megválasztott képviselőinkről – de lehet, éppen emiatt választják meg őket?

Most összeszedtünk belőlük hetet, akik a leginkább rendhagyó tevékenységekkel töltik mindennapjaikat!

Ugyanakkor a listára nem kerültek fel azok, akik ezzel egyértelműen politikai céllal csak jobb színbe akartak kerülni – például Boris Johnson, aki a brexitnépszavazás során pontatlan adatokkal felülírt piros kampánybusza miatt nyilatkozta azt, hogy szabadidejében piros buszokat festeget –, vagy olyan, tipikus szokásoknak a rabjai, mint Donald Trump és hétvégi golfpartijai.

Justin Trudeau, a lejtők királya

Justin Trudeau-t legtöbben amiatt ismerik, mert 2015 óta ő tölti be Kanada miniszterelnöki pozícióját, ezenkívül pedig gyakran rikító zokniban jelenik meg a nyilvánosság előtt.

Ugyanakkor az már nem annyira ismert az 52 éves kormányfőről, hogy a politika előtt snowboard-oktatóként kereste kenyerét.

Az egyébként politikuscsaládba születő Trudeau – édesapja, Pierre 1980 és 1984 között volt miniszterelnök – a ’90-es években Whistlerben volt oktató, emellett pedig szabadidejében is szívesen csúszott le snowboardján.

Egy róla készült riport szerint a jelenlegi kanadai kormányfő rendkívül veszélyesen snowboardozott, emellett magasságához és lábméretéhez képest rendkívül nagy lapot használt. Ráadásul ugyanebből a riportból kiderült, hogy huszonéves korában gyakran nem is lakásban, hanem a lejtőkhöz közel egy kisbuszban aludt.

2023 márciusában a kanadai CBS videót is készített Trudeau-val, amiben Kanada miniszterelnöke egy újságírót tanít snowboardozni.

Mark Pocan, a szemfényvesztő

Sokan nem szeretik a politikusokat, hiszen gyakran sajátságosan értelmezik a valóságot, és még a tényeket is képesek megfordítani, hogy a saját narratívájukba beilleszthető legyen egy adott esemény – gyakran akár hazugság vagy más szemfényvesztés által.

Ugyan nem feltétlenül utóbbinak a mestere Wisconsin állam demokrata képviselője,

azonban Mark Pocan gyakorlott bűvész, hiszen már 51 éve ezzel tölti szabadidejét.

Az egyébként progresszív politikai nézetekkel rendelkező politikus 8 éves korában ismerkedett meg a bűvészkedéssel, ami annyira megtetszett neki, hogy 14 évesen még az állam egy bűvészversenyét is megnyerte.

Annak ellenére, hogy először ellenezte a két szenvedélyének, a politikának és a bűvészetnek a keverését, mert attól tartott a szövetségi törvényhozásba először 2013-ban beválasztott képviselő, hogy ettől komolytalannak tartják, már 2015 óta tölt fel Magic Mondays néven videókat YouTube-csatornájára, ahol a bűvésztrükkök mellett olykor aktuálpolitikai kérdésekről is beszél.

Azonban – kinek örömére, kinek sajnálatára – a képviselő YouTube-csatornája leginkább a kongresszusi munkájáról szól, így aki Pocantól szeretne megtanulni bűvészkedni, annak két bűvésztrükk között pár kongresszusi felszólalást, aktuálpolitikai kérdésről való értekezést vagy kampánybeszédet kell végighallgatnia az amerikai képviselőtől.

Laj Pinju, a kinézetváltó

Azonban nem csak Pocan próbálja fizikailag megtéveszteni a választóit. Mint arról az Indexen beszámoltunk – sőt kielemeztük –, 2024 az év egyik legfontosabb választásával kezdődött, hiszen a köznyelvben Tajvannak nevezett Kínai Köztársaságban egyszerre választottak új elnököt és parlamentet.

A választás tétje nagy volt: az elmúlt nyolc évben kormányzó, egyben parlamenti többséggel rendelkező baloldali-tajvani nacionalista Demokratikus Progresszív Párt (DPP) azzal kampányolt, csak az ő győzelmükkel lehet biztosítani, hogy a vitatott hovatartozású állam továbbra is de facto független maradjon Kínától, míg a legnagyobb ellenzéki párt, az antikommunista-pánkínai Kuomintang szerint a DPP egy Kína–Tajvan-háborúba vezetné a szigetországot.

Részben előbbi üzenettel kampányolt Laj Pinju, a DPP 31 éves politikusa is,

aki munkaidőben a tajvani függetlenség mellett áll ki, szabadidejében pedig különböző anime- vagy számítógépesjáték-karakternek öltözik.

Pinju a tajvani törvényhozás történetének legfiatalabb tagja volt, emellett a világ első, politikai pályára lépett cosplayese is, aki nem politikai, hanem szabadidős tevékenysége miatt vált a világon ismertté.

Annak ellenére, hogy a DPP idén is megnyerte az elnökválasztást, az azzal egy időben tartott parlamenti választáson elvesztette a többségét, így végül az ország fővárosa, Tajpej egyik választókörzetét képviselő Pinju elvesztette mandátumát. Ezért az őt a különböző közösségi oldalakon leginkább cosplayes tartalmai miatt követők örülhetnek, hogy így több ideje jut a hobbijára, azonban a DPP-szavazók talán nem ebben reménykedtek.

Emmanuel Macron, a sminkkirály

Amikor Emmanuel Macron 2017 májusában Franciaország elnöke lett, sokaknak egyből feltűnt kimagasló sminkköltségvetése, és kitört a makeupgate. Egy külsős sminkes vállalkozó ugyanis már az elején egy 10 és egy 16 ezer eurós (összesen majdnem 10 millió forintos) számlát nyújtott be háromhavi szolgálatáért, amiért elkísérte Macront külföldi útjaira és sajtótájékoztatóira, hogy a francia elnök szép legyen.

Hogy a durva kamerafények és vakulámpák ellen alapozót (és minden mást) használnak, az természetes, de a legtöbbször a művelet csak pár púderpárnás mozdulatból szokott állni, hogy ne csillogjon az arc sehol.

Az elnök azonban szemmel láthatóan színészeket megszégyenítően ki volt és most is ki van glancolva.

Macron örökös makulátlansága miatt állítólag felesége, Brigitte a reggelizőasztal mellett panaszkodott neki saját ráncai miatt.

Az elnöki palota azzal védekezett, hogy bár a sminkesszámla valóban magas, elődje azonban még többet költött hiúságra. A szocialista Francois Hollande-nak ugyanis csak a fodrásza keresett havonta (!) 10 ezer eurót. Francois Hollande-ot meg is vádolták „samponszocializmussal”, miután állítólag 30 ezer eurót fizetett ki a sminkért, amit havi 9895 eurós személyifodrász-számlával egészített ki, mivel a hajszobrász naponta, ha kellett, többször is fazonba hozta ritkuló haját. Az Elysée-palota akkor azzal indokolta a költségeket, hogy a fodrásznak minden reggel korán kellett kelnie és rendbe hoznia az elnök haját, annyiszor, ahányszor csak szükséges. Macron stábja pedig felhívta a figyelmet, hogy Hollande konzervatív elődje, Nicolas Sarkozy is havi 8000 eurót költött az arcfestésére.

Úgy tűnik, az „elnöki smink és pipere” Franciaország költségvetésének egy önálló, külön tétele.

A makeupgate után Macronék kijelentették, hogy a jövőbeli kozmetikai számlák jelentősen csökkennek. Nem is hallani azóta egekbe szökő pipereköltségekről, de azért a francia elnököt nézve az is biztosan állítható, hogy az elmúlt hét évben nem érte őt semmilyen sminkbaleset.

Angela Merkel, a keletnémet gyűjtögető

Az országok vezetőinek általában nem kell aggódniuk azon, hogy otthonukban üres a hűtő, vagy elfogy valamilyen háztartási cikk, mivel rendszerint busásan megfizetik őket. Nem volt ez másképp az egykori német kancellárnál, Angela Merkelnél sem, ugyanakkor a Kelet-Németországban felnövő politikusnál a berlini fal leomlása és Németország egyesülése után is megmaradt egy furcsa szokás, mégpedig az, hogy

Merkel mindig mindenből többet vásárolt – megelőzve azt, hogy valami ok miatt élelmiszer vagy más háztartási eszköz nélkül marad.

A Bundesmuttinak is becézett egykori kancellár még 2010-ben árulta el egy interjú során, hogy amikor boltba megy, és meglát valamit, azonnal megveszi, függetlenül attól, hogy szüksége van-e rá, vagy sem. E mélyen gyökerező szokása mögött az húzódik meg, hogy fiatal korában gyakran voltak üresek a boltok polcai, emiatt megszokta, hogy épp azt vásárol, amit tud.

Egyébként nem kizárólag ez az egyetlen keletnémet szokás, amit a mai napig őriz: étrendje is inkább az egykori NDK-ra jellemző – elmondása szerint a kedvenc ételei közé az orosz szoljánka, a magyar lecsó, illetve a szintén egykori keleti blokkra jellemző saslik tartoznak.

Ezenkívül ugyanezen interjúban azt is elárulta, hogy az egyesülés után az élelmiszerboltokra továbbra is az inkább Kelet-Németországban elterjedt Kaufhallét (áruház) használta, nem pedig a Supermarketet – elmondása szerint az egyesülés után 15 év kellett ahhoz, hogy inkább az utóbbi hagyja el természetesen a száját.

Gurbanguly Berdimuhamedow, a mindenhez is értő (egykori) türk elnök

Kevés polihisztor és superman vezető él a világon. A kimondhatatlan és megjegyezhetetlen nevű Gurbanguly Berdimuhamedow, a földgázban dúskáló Közép-ázsiai Türkmén Köztársaság exelnöke, alias Türkménbasi azonban ilyen. Betiltotta a fekete színű autókat a fővárosban, mivel ő kifejezetten fehér színűre álmodta Asgabatot. De megtehette, mert ő

A földi élet jóformán minden szakágában jeleskedik:

kiválóan gitározik, énekel, fenomenális DJ, és utcahosszal nyeri az általa megrendezett városi bicikliversenyeket, azt pedig mondani sem kell, hogy bowlingban is verhetetlen.

De ez még semmi: rajong a honfoglaló magyarok lóállományának jelentős részét kitevő (ő erről nem tud), híres türkmén akhal teke lófajtáért (állományának nagy részét meg is szerezte), és igencsak szívesen rappel a hátukról. Na és fergeteges (eddig veretlen) raliversenyző is. Lélegzetelállítóan driftel a szovjet idők óta (54 éve) elolthatatlanul lángoló Darvaza-gázkráter körül. Itt valójában földgáz-sokezerköbméterek égnek el a semmibe naponta, ám Türkménbasi, spórolásra hivatkozva, 2019-ben bezáratta a Türkmén Tudományos Akadémiát és az összes kutatóintézetet az országban.

Ellenben kilőtte az űrbe 2005-ben Ruhnama című, türkmén nyelvű morális intelmeit és erkölcsi útmutatóját,

hogy egy földön kívüli létforma is okulhasson, ha úgy alakul. Passzióinak száma oly terjedelmes, hogy ezer szó is kevés hozzá. Beszéljenek inkább a képek.

Jens Stoltenberg, a Steklov nevű gamer

A 64 éves jelenlegi NATO-főtitkár elég hosszú karriert tudhat maga mögött: húszéves korában egyetemi tanulmányai mellett részmunkaidőben újságíróként dolgozott, majd harmincegy évesen, 1990-ben először államtitkári rangban, három évvel később pedig miniszterként volt tagja a norvég kormánynak.

Az egyébként közgazdászvégzettséggel rendelkező politikus először 2000-ben lett miniszterelnök, ami mindössze 2001-ig, pártjának, a Munkáspártnak a történelmi választási vereségéig tartott, azonban később, 2005-ben és 2009-ben is pártja nyerte a választást, így ismét ő alakíthatott kormányt.

A jelenlegi NATO-főtitkárról ugyanakkor kevesen tudják, hogy

nagy rajongója a számítógépes játékoknak, és leginkább a stratégiai játékokat szereti.

Minderről ő maga többször is beszélt. Mivel politikusként online nem jelentkezhet be saját nevével, ezért ilyenkor a KGB által rá használt Steklov kódnevet használta, amikor a számítógép helyett más játékosok ellen szeretett volna játszani.

Elmondása szerint a kedvenc játékai a stratégiai játékok, példaként az Age of Empirest vagy a Medieval Total Wart említve, ahol a hadsereg irányítása mellett a gazdasággal és a hátországgal is foglalkozni kell, ami rendkívül le tudja kötni. Utóbbit egyben ezen játékok hátrányának is nevezte, mivel azok rendkívül sok időt tudnak elvenni.

(Borítókép: Emmanuel Macron, Jens Stoltenberg, Angela Merkel, Justin Trudeau. Fotó: Chesnot, Simon Dawson / Bloomberg, Thomas Trutschel / Photothek, Jimmy Jeong / Bloomberg / Getty Images)