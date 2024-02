Svédország NATO-tagsága néhány hete már csak a magyar parlamenten múlik, döntés azonban nem született, pedig hétfőn is volt egy rendkívüli ülés a parlamentben (de a kormánypárti képviselők nem mentek el). Emiatt Orbán Viktoron egyre nagyobb a nyomás a nemzetközi tisztviselők részéről.

Jens Stoltenberg szerdán a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadójával, Jake Sullivannel tartott közös sajtótájékoztatót Brüsszelben (az amerikai tanácsadó egy nappal korábban érkezett a belga fővárosba). Többek között Ukrajnáról is szó esett a tájékoztatón, de később a The Washington Post munkatársa arra is rákérdezett, mi a helyzet a svédek tagságával.

A kérdésben emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány azt ígérte, nem mi leszünk az utolsók, mégis ez történt, és még mindig nem tudni, mikorra lehet Svédország a szövetség tagja. Hozzátette azt is, hogy egyes amerikai törvényhozók már szankciókat is javasoltak Magyarország ellen a svéd tagság késleltetése miatt, majd megkérdezte a két tisztviselőt, hogy bíznak-e még Magyarországban.

Jens Stoltenberg válaszában egyértelmű kijelentést tett arról, hogy szerinte Svédország hamarosan csatlakozhat a szövetséghez.

Néhány nappal ezelőtt beszéltem Orbán Viktor miniszterelnökkel, és világossá tette, hogy határozottan támogatja a svéd szövetségi tagságot. Az is világos, hogy a magyar parlament most nem ülésezik, de február végén újra összeül, és az üzenet az volt, hogy nem sokkal ezután döntést hoznak Svédország csatlakozásának ratifikálásáról. Így arra számítok, hogy Svédország a közeljövőben teljes jogú tag lesz

– mondta Stoltenberg a NATO honlapján közzétett szöveg szerint. Megjegyezte azt is, hogy a svédek és finnek csatlakozási folyamata rendkívüli gyors ütemben zajlott 2022 februárja óta, és hangsúlyozta, hogy a NATO nemcsak erősödik, hanem nagyobbá is válik.

Egy finom figyelmeztetés is társult Stoltenberg kijelentéséhez: fogy a türelem

Stoltenberg mellett Jake Sullivan is válaszolt a kérdésre, és azt mondta: „Tehát először, a Nemzetbiztonsági Tanács mai ülésén több tanácsadót is meghallgattunk, akik egymás után mondták azt: már rég itt lenne az ideje Svédország csatlakozásának, és hogy Magyarország közvetlen képviselőjéhez kellene fordulni, mivel tényleg ők az utolsók, és most már a szavahihetőség, kötelezettség kérdése az, hogy megteszik-e a szükséges lépéseket a parlamenti folyamatok lezárása érdekében, hogy a NATO végre üdvözölhesse 32. tagját, Svédországot.”

„Látjuk az ehhez vezető utat. Természetesen szoros konzultációt folytatunk Svédországgal, amely ugyancsak látja az ehhez vezető utat” – mondta.

Ma nem azért állok itt, hogy konkrét fenyegetéseket vagy találgatásokat fogalmazzak meg arról, hogy milyen lépéseket tennénk a jövőben. De a türelmünk természetesen nem lehet korlátlan. Továbbra is gondosan figyeljük a helyzetet, és reméljük, a közeljövőben konstruktív megoldás születik ebben a kérdésben

– tette hozzá Jake Sullivan.

A Fidesz részéről egyelőre nincs jele annak, hogy egyhamar jóváhagynák a svédek csatlakozását. Kocsis Máté frakcióvezető a minap is azt mondta, csak akkor hagyják jóvá Svédország csatlakozását a tavaszi ülésszak kezdete után, ha a svéd kormányfő, Ulf Kristersson Budapestre jön tárgyalni Orbán Viktorral.

Kristersson viszont korábban azt mondta, hogy erre csak a ratifikáció után lenne hajlandó – miután úgy látja, hogy a NATO-tagságot illetően már nincs vita a felek közt.