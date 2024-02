Joe Bidennek számos bakija, elszólása volt hivatalba lépése óta, amelyek miatt sokan kétségbe vonták azt is, hogy alkalmas-e arra, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen. Legutóbb Francois Mitterrand francia elnökkel kapcsolatban szólta el magát.

Az elnök ellen egy vizsgálat is indult, bár nem a nyilvános elszólások okán, hanem amiatt, hogy bizonyos szigorúan titkos dokumentumokat nem megfelelően kezelhetett. Az ezzel kapcsolatban eljáró különleges ügyész, Robert Hur megállapította, hogy

az elnök valóban helytelenül kezelte a dokumentumokat, és azt is, hogy a memóriája nem megbízható.

Joe Biden magyar idő szerint csütörtök este rendkívüli sajtótájékoztatón reagált a vizsgálati eredményre. „Jó szándékú vagyok. És idős vagyok. Tudom, mi a fenét csinálok. Én állítottam talpra ezt az országot. A memóriám rendben van” – mondta. Majd amikor arra terelődött a szó, hogy a különleges ügyész szerint nem emlékezett a fia halálának az évére, és ez is azt bizonyítja, hogy megbízhatatlan a memóriája, azt mondta:

Hogy a fenébe merészeli ezt felemlegetni? Őszintén szólva, amikor feltették nekem a kérdést, azt gondoltam magamban, hogy semmi közük hozzá. Nincs szükségem arra, hogy bárki is emlékeztessen, mikor halt meg

– mondta Biden.

A vizsgálati jelentést magyar idő szerint csütörtök délután hozták nyilvánosságra, és Bident állítólag már a sajtótájékoztató előtt is megkérdezték privátban arról, hogy tényleg nem emlékezett-e a fia halálának évére. Az Associated Pressnek két jelenlévő azt mondta, hogy Biden akkor is dühösen válaszolt, és úgy kérdezett vissza az illetőnek: „Azt hiszed, hogy kib*szottul elfelejteném a fiam halálának napját?”

Titkosított dokumentumok a kutyaágy mellett – avagy mi derült ki a vizsgálati riportból?

A különleges ügyész, Robert Hur – aki egyébként a republikánus párthoz köthető, viszont ezzel az üggyel a demokrata kormányzat igazságügyi minisztériumának vezetője, Merrick Garland bízta meg – korábban több mint öt óra hosszan faggatta ki Bident az ügyben.

A BBC szerint a 345 oldalas vizsgálati jelentésben azt állapították meg, hogy az említett titkos iratokat Joe Biden szándékosan megtartotta és (közvetve) nyilvánosságra hozta, mégsem emeltek vádat ellene. Az iratok egyébként az Afganisztánnal kapcsolatos katonai-külpolitikai ügyeket taglalták, és Biden még 2017 előtt, az Egyesült Államok alelnökeként jutott hozzájuk, de már az alelnöksége után hozta nyilvánosságra őket.

A vizsgálati jelentésből az is kiderült, hogy

A TITKOSÍTOTT DOKUMENTUMOKAT BIDEN A delaware-i otthonának GARÁZSÁBAN, A KUTYAÁGY ÉS A TűZIFA MELLETT TARTOTTA.

Az elnök egyébként azt mondta, hogy ezért nem ő, hanem a kampánycsapatának a tagjai a felelősek, és nem tudott arról, hogy ezeket a dokumentumokat a garázsában tárolták. A vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy Biden a titkosított információkat – amelyeket a kézzel írt jegyzetfüzetébe lejegyzett – megosztotta azzal a szellemíróval, aki az emlékiratait készítette (Joe Biden ezt egyébként letagadta).

A jelentésben konkrétan azt is leírták, hogy az elnök memóriájának „jelentős korlátai” vannak: Robert Hur szerint Biden nem csupán a fia halálának évére (2015) nem emlékezett, hanem arra sem, hogy mikor töltötte be az alelnöki tisztséget (2009 és 2017 között).

Megjegyzendő, hogy a vizsgálatot 2023. október 8–9-én végezték el, vagyis pont akkor, amikor kitört a háború a Hamász és Izrael között. Biden a csütörtök esti sajtótájékoztatón részben arra is hivatkozott, hogy a vizsgálat idején nagyon elfoglalt volt, mivel egy nemzetközi krízist kellett kezelnie.

Egy politikai kézigránáttal ér fel a jelentés; a sajtótájékoztatón megint bakizott Biden

A BBC egy véleménycikkben úgy értékelt, a jelentésben nem is az az igazán problémás Biden számára, hogy megállapították, helytelenül járt el,

hanem az, hogy miként írták le az elnököt, és mivel indokolták azt, hogy ne induljon ellene bűnügyi eljárás.

Robert Hur ugyanis azt írta, ha egy ilyen eljárás indulna, akkor Biden valószínűleg szimpatikus figuraként tűnhetne fel az esküdtszék számára, és „jó szándékú, idős, de rossz emlékezetű embernek” tekintenék, emiatt pedig nehéz lenne elítélni őt (mint fentebb látható, Joe Biden lényegében már a csütörtök esti eseményen is nagyjából ehhez hasonlóan igyekezett feltüntetni magát, leszámítva a rossz emlékezetet).

A jelentésben a különleges ügyész éppen abban a narratívában írta le Bident, amelyet az elnök kampánycsapata szeretne elkerülni. Vélhetően ennek tudható be az is, hogy a jelentés közzététele után azonnal összehívták a rendkívüli sajtótájékoztatót, ahol Biden közvetíthette azt az üzenetet, hogy a memóriája rendben van.

Ugyanakkor a sajtótájékoztatón egyben újabb muníciót is szolgáltattak az elnök ellen: Joe Biden ugyanis a gázai háborúval kapcsolatos újságírói kérdésekre válaszolva Mexikó elnökének nevezte Abd el-Fattáh Szaíd Huszejn Halíl esz-Szíszit – aki valójában nem Mexikó, hanem Egyiptom elnöke.

(Borítókép: Joe Biden amerikai elnök beszédet mond a Fehér Ház diplomáciai fogadótermében Washingtonban, az Egyesült Államokban 2024. február 8-án. Fotó: Samuel Corum / Sipa/Bloomberg / Getty Images)