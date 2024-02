A Buckingham-palota hétfőn jelentette be, hogy III. Károly rákkal küzd, és aznap meg is volt az első kezelés. Azóta a brit sajtóban szó esett arról, hogy mennyire lehet súlyos a betegség, korábban kiknél diagnosztizáltak rákot III. Károly családjában, kik helyettesíthetik most az uralkodót, és egyesek már azt is találgatták, pontosan milyen típusú rákos daganatról lehet szó az eddig ismert adatok tükrében. Legutóbb pedig Vilmos herceg szólalt meg ezzel kapcsolatban.

A trónörökösön kívül azóta Kamilla királyné is nyilatkozott röviden. Az uralkodó házastársa Salisbury katedrálisában vett részt egy musicallel összekötött jótékonysági rendezvényen, ott beszélt röviden az uralkodó állapotáról.

Nos, a körülményekhez képest rendkívül jól van, nagyon meghatotta az a sok levél és üzenet, amelyeket mindenhonnan kapott – ez nagyon vidító

– mondta Kamilla királyné az Express szerint.

Az uralkodó betegségét illetően nemrég arról is írtunk: nem valószínű, hogy III. Károly a betegség miatt lemondana a trónjáról, még akkor sem, ha rosszabbra fordulna az állapota, mivel egy ilyen eshetőségre is megfelelően fel van készülve a brit monarchia.