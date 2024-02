A Mount Everestet megmászó embereknek mostantól maguknak kell eltakarítaniuk az ürüléküket és visszavinniük az alaptáborba, hogy ott ártalmatlanítsák – közölték a nepáli hatóságok.

A hegyeink elkezdtek bűzleni

– mondta Mingma serpa, Pasang Lhamu vidéki önkormányzatának elnöke a BBC-nek.

Az Everest régió nagy részét lefedő önkormányzat az új szabályt szélesebb körű intézkedések részeként vezette be, ugyanis a szélsőséges hőmérséklet miatt az Everesten hagyott ürülék nem bomlik le teljesen.

Panaszokat kapunk, hogy emberi széklet látható a sziklákon, és néhány hegymászó megbetegszik. Ez elfogadhatatlan, és rontja az imázsunkat

– tette hozzá Mingma úr.

A világ legmagasabb hegycsúcsát, a Mount Everestet és a közeli Lhoce hegyet megmászóknak az alaptáborban úgynevezett székletzacskókat kell vásárolniuk, amelyeket „visszatérésükkor ellenőrizni fognak”.

A hegymászó szezonban a mászók idejük nagy részét az alaptáborban töltik, hogy akklimatizálódjanak a magassághoz, ahol WC-ként külön sátrakat állítanak fel, amelyek alatt hordók gyűjtik az ürüléket. Amint azonban megkezdik az utat a csúcs felé, a dolgok nehezebbé válnak.

A legtöbb hegymászó és a kísérőszemélyzet általában ás egy gödröt, de ahogy feljebb megyünk a hegyen, egyes helyeken kevesebb a hó, így a szabadban kell WC-re menni.

A Mount Everest csúcsának megmászásakor nagyon kevesen viszik vissza az ürüléküket biológiailag lebomló zsákban, így a szemét továbbra is óriási probléma a hegyeken. Egyre több takarítási akciót szerveznek, többek között a nepáli hadsereg által vezetett éves kampányt.

Nyitott WC

„A hulladék továbbra is nagy probléma, különösen a magasabban fekvő táborokban, ahová nem lehet eljutni” – mondta Chhiring serpa, a Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC) nevű szervezet vezérigazgatója. Bár hivatalos számadat nem létezik, szervezete becslése szerint az Everest alján lévő egyes tábor és a csúcs felé eső négyes tábor között körülbelül három tonna emberi ürülék keletkezik.

Ennek a felét a South Colban, a négyes tábornak is nevezett helyen tartják, amely »nyitott WC« néven szerzett hírnevet

– mondta Chhiring.

Stephan Keck, egy nemzetközi hegyi vezető, aki szintén szervez expedíciókat az Everestre, szintén azt mondta, hogy a South Col „nyitott WC-ként” működik.

A 7906 méter magasan fekvő South Col az utolsó bázis, mielőtt a hegymászók megpróbálnák elérni az Everest és a Lhoce csúcsát. Itt a terep nagyon szeles,

alig van jég és hó, így mindenfelé emberi székletet látni

– mondta Stephan Keck, nemzetközi hegyi vezető.

A megoldás

A Pasang Lhamu vidéki önkormányzat engedélyével az SPCC most mintegy 8000 székletzacskót szerez be az Egyesült Államokból a márciusban kezdődő hegymászó szezonra, a becslések szerinti 400 külföldi hegymászó és 800 fő segítőszemélyzet számára.

Ezek a székletzacskók olyan vegyi anyagokat és porokat tartalmaznak, amelyek megszilárdítják az emberi ürüléket, és nagyrészt szagtalanná teszik azt. Egy hegymászó átlagosan 250 gramm ürüléket termel naponta. Általában körülbelül két hetet töltenek a magasabb táborokban a csúcskísérlethez.

Ennek alapján azt tervezzük, hogy két zsákot adunk nekik, amelyek mindegyikét öt-hat alkalommal használhatják

– magyarázta Chhiring úr.

„Ez mindenképpen pozitív dolog, és örömmel vesszük ki a részünket belőle” – mondta Dambar Parajuli, a nepáli expedíciószervezők szövetségének elnöke. Elmondta, hogy szervezete azt javasolta, hogy ezt először kísérleti projektként vezessék be az Everesten, majd más hegyeken is alkalmazzák.

Mingma serpa, az első nepáli, aki mind a tizennégy 8000 méter feletti hegyet megmászta már, elmondta, hogy az emberi hulladék kezelésére szolgáló zsákok használatát más hegyeken már kipróbálták és tesztelték. „A hegymászók már a Mount Denaliban (Észak-Amerika legmagasabb csúcsa) és az Antarktiszon is használtak ilyen zsákokat, ezért is szorgalmaztuk ezt” – mondta Mingma, aki egyben a Nepáli Hegymászó Szövetség tanácsadója is.

Keck ugyanezt az üzenetet visszhangozta, mondván, hogy az ötlet segíteni fogja a hegy megtisztítását.