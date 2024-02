A konferencia legfőbb témái idén Ukrajna, a közel-keleti konfliktus, továbbá Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus nemrég bekövetkezett halála volt, Christopher Wray azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy minden eddiginél nagyobb a valószínűsége egy olyan, az Egyesült Államok elleni kritikus támadásnak, amelyet Kína indíthat.

Wray azt mondta, hogy meglátásuk szerint Kína már elkezdte egy ilyen támadás előkészítését. Állítása szerint a kínaiak az Egyesült Államok kritikus infrastrukturális hálózatain belül titokban különféle vírusokat, malware-eket próbálnak elhelyezni, amelyek később működésbe léphetnek. Állítása szerint a kínaiak

„minden eddiginél nagyobb mértékben” dolgoznak ezen, és ez most már egyértelműen nemzetbiztonsági kockázatot jelent a számukra.

A The Wall Street Journal szerint Wray emlékeztetett arra is, hogy tavaly egy Volt Typhoonnak elnevezett kínai hekkercsoportot is lelepleztek, amely ugyancsak olyan, alvó malware-eket igyekezett elhelyezni a kritikus infrastruktúrán belül, amelyek bármikor működésbe léphetnek. Az FBI februári jelentése szerint a hekkercsoportnak állítólag több mint öt évig volt hozzáférése bizonyos amerikai hálózatokhoz, és közvetve még az Öt Szem nemzetközi kémszövetséget többi tagját is érinthette a behatolás (e szövetség amerikai, brit, ausztrál, kanadai és új-zélandi biztonsági ügynökségeket tömörít).

„Ez csak a jéghegy csúcsa volt, csak az egyik ilyen kísérlet a kínaiak részéről” – mondta az FBI-vezér. A Volt Typhoon esetében az amerikai Igazságügyi Minisztérium és az FBI tavaly decemberben lépett, miután szövetségi bírósági jóváhagyást kaptak egy úgynevezett SOHO-routerekből álló botnet felszámolására. Ezek egyébként olyan, elavult routerekből álltak, amelyek elérték az életciklusuk végét, és már nem kaptak rutinszerű biztonsági frissítéseket a gyártótól, így sebezhetővé váltak.

Arra nem tért ki a konferencián, hogy pontosan mely infrastrukturális létesítményeket fenyegeti támadás. Mint mondta, az FBI előtt „rengeteg munka áll” még ezzel kapcsolatban. Azt viszont már egyértelműen látják, hogy

Kína támadó fegyvereket helyez el a kritikus infrastruktúránkban, amelyek készen állnak arra, hogy bármikor bevessék őket, amikor Peking úgy dönt, hogy eljött az idő.

Christopher Wray már korábban is arra kérte a külföldi, európai és ázsiai kormányzatok vezetőit, hogy szánjanak nagyobb erőforrásokat a kínai hekkerek elleni védelemre, különösen a kritikus infrastruktúra területein. A mostani konferencián azt mondta, az utóbbi években történt némi előrelépés ezzel kapcsolatban, és a partnereik (beleértve az európaiakat) most már kevésbé szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy Kína valóban kiberbiztonsági fenyegetést jelent-e rájuk nézve.

Az FBI igazgatója arra is figyelmeztetett, hogy

a Volt Typhoonéhoz hasonló kísérleteket Kína most már a mesterséges intelligencia segítségével is fokozza, és nem túlzás azt mondani, hogy ez megtöbbszörözi a támadások erejét.

A gépi tanulással történő fordítás segített a kínai biztonsági ügynököknek abban, hogy könnyebben toborozzanak ügynököket, lopjanak el titkokat és dolgozzák fel minél gyorsabban az összegyűjtött információt. „A gazdasági kémkedés, valamint a személyes és vállalati adatok ellopása már a gazdasági stratégiájuk egyfajta alapkövének számít, és nagy erővel folytatják a mesterséges intelligencia fejlesztését, hogy megpróbálják felgyorsítani ezt a folyamatot” – mondta Christopher Wray.

(Borítókép: Christopher Wray, az FBI igazgatója az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának sajtótájékoztatóján beszél 2023. december 6-án. Fotó: Samuel Corum / Getty Images Hungary)