Megtalálták Navalnij eltűntnek hitt holttestét

Egy északi-sarkvidéki kórház halottasházában találták meg Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető holttestét – számol be róla többek között a brit The Telegraph.

A pénteken életét vesztő Navalnij testén több zúzódás is volt – feje mellett a mellkasán is zúzódásokat fedeztek fel. Egy mentőtiszt az Oroszországból száműzött Novaja Gazeta lapnak úgy fogalmazott, ilyen sérüléseket általában azok testén látni, akiknek rohamuk volt.

Amikor az ember görcsbe rándul, és megpróbálják visszatartani, zúzódások keletkeznek. Azt is elmondták, hogy a mellkasán is zúzódás volt. Vagyis még mindig megpróbálták újraéleszteni, és valószínűleg szívleállás következtében halt meg

– fogalmazott a meg nem nevezett orvos.

Sajtóhírek szerint Navalnij testét még nem boncolták fel, ugyanakkor a hétvégén két repülőgép is érkezett Moszkvából a Navalnij börtönéhez legközelebb eső városba, Szalehardba – a brit lap szerint valószínűleg boncolási szakértők utaztak a két, előre be nem tervezett járaton.

Navalnij teste azután került elő, hogy édesanyja, illetve a politikus civil szervezete, a Korrupcióellenes Liga szombaton még nem tudta, hogy hol lehet. Édesanyja Szalehardba utazott, azonban szombaton a szalehardi halottasház még cáfolta, hogy Navalnij holtteste náluk lenne.

Továbbra is sok a kérdőjel a halála körül

A hivatalos közlés szerint az orosz ellenzéki vezető a sétája után hirtelen rosszul lett, és azonnal elvesztette az eszméletét. A börtön közleménye szerint megpróbálták újraéleszteni – sikertelenül.

Édesanyjának a börtön vezetői azt nyilatkozták, Navalnij „hirtelenhalál-szindrómában” vesztette életét, míg egy névtelen forrás a Kreml-közeli RT-nek azt nyilatkozta, hogy vérrög okozta a halálát.

Mint arra a Reuters felhívja a figyelmet, a rossz körülmények miatt Navalnijnak korábban egészségügyi problémái voltak – tavaly súlyos hasi fájdalmai voltak, míg egy éve a rossz táplálkozás miatt elkezdtek kihullani a fogai.

Ennek ellenére halála előtt egy nappal még vidáman, viccelődve jelent meg a bíróságon.

Civil szervezete korábban többször is aggódott azért, hogy Navalnijjal a börtönben rosszul bánhatnak, vagy akár meg is ölhetik – börtönbe vonulása óta többször került magánzárkába büntetésből, ezenkívül eleve Oroszország egyik legkeményebb börtönébe, a Sarki Farkas nevű kolóniába zárták, ahol télen gyakori a mínusz 32 fok is.

Erről Navalnij is gyakran írt közösségi oldalán, többnyire humorosan – legutóbb például januárban írt arról Leonardo DiCaprio A visszatérő című filmének egyik jelenetére utalva, hogy a sarkvidéken egy döglött lóban nem lehetne megúszni.

Nem hiszem, hogy az itt működött volna. Egy döglött ló 15 perc alatt megfagy. Ide egy elefánt kell, egy forró, megsütött elefánt.

Halála óta Oroszország több pontján is tüntettek, és már több mint négyszáz embert vettek őrizetbe a rendőrök. A tüntetők általában volt szovjet emlékművekhez helyeznek virágokat, így kerülve meg az állami szerveket, ennek ellenére még így is elnyomják a demonstrálókat.

Navalnij 2024. február 16-án, 47 éves korában vesztette életét. Életéről és munkásságáról ebben a cikkünkben számoltunk be hosszan.