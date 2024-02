Az ukrajnai háború, illetve az Izrael és a Hamász között dúló konfliktus ismét rávilágított a kibervédelem és kibertérben történő események kiemelt fontosságára. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy Iránt milyen kiterjedt kibertámadás érte a palesztin terrorszervezet elleni küzdelem kellős közepén, illetve Oroszország hogyan próbálta az ukrán kritikus infrastruktúrát megbénítani a háború kezdeti időszakában. Látva a világban zajló biztonságpolitikai folyamatokat, joggal merülhet fel a kérdés, mi vár ránk a jövőben, Magyarország mennyire készült fel a támadásokra, illetve milyen képességekkel bírhat egy-egy nagyhatalom vagy hekkercsoport?

Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő szerint a különböző államoknak csak feltételezéseik lehetnek arról, hogy a másik fél mire lehet képes.

Az államok csak saját képességeiket ismerik igazán jól, ezt az orosz–ukrán háború tapasztalatai is alátámasztják. A kibertérben már hetekkel az ukrajnai háború kirobbanása előtt látni lehetett, hogy Oroszország készül valamire. Az ukrán kritikus infrastruktúrát túlterheléses támadásokkal bénították. Kezdve a kórházaktól a minisztériumokon át egészen a pénzintézetekig. Szinte mindenki túlbecsülte az orosz képességeket, és azt várta, hogy a tényleges szárazföldi invázió megindulása után az ukránoknak esélyük sem lesz, ezt pedig a kibertérre vonatkozóan is igaznak vélték. Jómagam is azt hittem, hogy Moszkva egyelőre nem akarja megmutatni a valódi képességeit, várja a megfelelő pillanatot, amikor lecsaphat, de nem lett igazam