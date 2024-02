Február 20-án kezdődik a londoni felsőbíróságon (High Court) a Wikileaks-alapító Julian Assange jogi csapatának a kétnapos meghallgatása, ahol a bíráknak arról kell dönteniük, hogy az Egyesült Királyság kiadja-e az Egyesült Államok számára az Amerikában kémkedéssel és számítógépes visszaéléssel vádolt Assange-ot.

Védői amellett érvelnek, Assange egészségügyi állapota miatt a kiadása egy halálos ítélet lenne számára, ezért szeretnék a korábbi belügyminiszter, 2019-es kiadási engedélyét eltörölni.

Az Egyesült Államok már régóta szeretné elérni, hogy a titkos dokumentumok közlését vállaló WikiLeaks-alapítót kiadják, hogy utána bíróság elé állíthassák, amiért 2006 és 2012 között több rendkívül fontos, titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra, ami amellett, hogy az ország külpolitikai tevékenységét negatív színben tüntette fel, több titkos akció, katona és informátor épségét is veszélyeztette.

Összesen 17 vádpontban emeltek ellene vádat, amiért összesen akár 175 év börtönbüntetést is kaphatna. De mik az érvek Assange kiadása mellett és ellen?

Az informatikai zseni, aki lerántotta az Egyesült Államok álarcát

Az egyébként ausztrál származású Assange még 2006-ban alapította a Wikileakset, aminek célja az volt, hogy olyan dokumentumokat hozzon nyilvánosságra, amelyek különböző kormányok hatalommal való visszaélését bizonyítják.

Elmondása szerint a nonprofit szervezetének létrehozása mögött az egyik legnagyobb motivációt a világ egyik leginkább ismert whistleblowere, Daniel Ellsberg adta – Ellsberg még 1971-ben adott át újságíróknak egy, a vietnámi háborúról készült belső Pentagon-tanulmányt, ami hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai társadalom közvéleménye háborúellenessé váljon, hiszen többek között ebből derült ki, hogy az amerikai hadsereg nemcsak Vietnámban, hanem Laoszban és Kambodzsában is támadott célpontokat, ráadásul a háború kapcsán négy adminisztráció is félrevezette az amerikai közvéleményt.

Assange célja részben az ehhez hasonló horderejű történeteket bizonyító belső, titkos vagy szigorúan titkos dokumentumok nyilvánosságra hozása volt egy jól kereshető adatbázisban, ahova belső forrásoktól vártak dokumentumokat.

A megalakulásukról szóló közleményük szerint elsődleges érdekük az ázsiai, a volt szovjet blokk, a szubszaharai Afrika és a Közel-Kelet elnyomó rezsimjeinek a lebuktatása, de ezenkívül számítanak azon nyugati állampolgároknak a segítségére is, akik országaik kormányának vagy cégeinek az etikátlan magatartásait próbálják felfedni.

A leghíresebb leleplezéseik végül az utóbbiról valósultak meg. Ugyan hoztak nyilvánosságra belső levelezéseket és dokumentumokot többek között a török, a szíriai vagy a szaúdi kormányról,

de a legnagyobb hatású leleplezéseik az Egyesült Államokból származnak.

Chelsea Manning (született nevén Bradley Manning) közlegény által átadott közel 750 ezer titkos vagy nem titkos, azonban szenzitív dokumentumból derült ki például, hogy az amerikai hadsereg egy helikopteres alakulata Bagdadban több civilt, köztük a Reuters tudósítóját is meggyilkolta, de a Wikileaks bizonyította be először, hogy a guantanomói fogolytáborban kínozzák és kínvallatásnak vetik alá a terrorizmussal vádolt foglyokat az amerikai őrök.

Az amerikai belpolitikára is volt hatásuk: a 2008-as elnökválasztás előtt a Republikánus Párt alelnök-jelöltjének, Sarah Palinnek hozták nyilvánosságra levelezéseit, miután a Yahoo-fiókját feltörte egy hacker, míg 2016-ban Hillary Clinton demokrata elnökjelölt levelezéseit közölték.

Assange támogatói szerint amit a WikiLeaks élén végzett, az a köz érdekét szolgálta, neve pedig összeforrt az átláthatósággal és a szólásszabadsággal. Amellett érvelnek, hogy az igazság bemutatása nem bűncselekmény, az általa indított oldalon közölt dokumentumok pedig közérdekűek, amik felülírják az egyén – jelen esetben a különböző államok – érdekeit.

Ha pedig kiadnák az Egyesült Államoknak, ahol elítélnék, azzal lényegében a szólásszabadságot és az újságírást veszélyeztetnék.

Emellett szintén érv a kiadatással szemben, hogy az Egyesült Államokban nem lenne biztonságban: szerinte a börtönőrök keményen bánnának majd vele, amiért tevékenységével hozzájárulhatott amerikai katonák halálához, amiért azok a nyilvánosságra hozott dokumentumok után célponttá váltak.

A gondatlan hacker, aki katonákat és civileket sodorhatott veszélybe

Assangenak elvitathatatlan érdemei vannak a kapcsán, hogy háborús bűncselekményeket, kormányok és nagyvállalatok etikátlan működését vagy korrupciót tárt fel az oldalán közölt dokumentumokkal.

Többek között a WikiLeaks hozta nyilvánosságra 2009-ben, hogy Iránban egy kibertámadás következtében történt egy súlyos nukleáris baleset, amit egy, állítólag az Egyesült Államok és Izrael által kifejlesztett vírus okozott.

Assange vezetésével kiderült, hogy a Trafigura nevű cég 2006-ban Elefántcsontpart szeméttelepeire mérgező hulladékokat szállított, aminek következtében ezrek betegedtek meg, és hozzájárult az első elefántcsonparti polgárháború kirobbanásához. A WikiLeaks az esetről készített egészségügyi jelentéseket és esettanulmányokat hozta nyilvánosságra.

Ugyanakkor Assange személyisége, világnézete és újságírói tapasztalat hiánya miatt gyakran másokat veszélybe sodort.

A teljes transzparenciában hívő Assange már korábban említett, Chelsea Manning által megszerzett dokumentumok egy részét először változtatás nélkül, a benne említett nevek, konkrét helyszínek kitakarása nélkül közölte, miközben épp több nyugati újság azon dolgozott, hogy azokat oly módon prezentálják, hogy az ne sodorjon veszélybe diplomatákat, fedésben lévő ügynököket vagy akár az afganisztáni vagy iraki háború során az amerikai és NATO-csapatokkal együttműködő helyieket.

A Guardian állítása szerint, amikor Assange a brit lap újságíróival erről vitatkoztak, Assange csak annyit reagált,

Ők informátorok. Ha meghalnak, akkor tudják, hogy az jár nekik. Megérdemlik.

Ezenívkül azzal is vádolják, hogy a dokumentumok egy részét törvénytelen módon szerezte meg. Egyrészt Manningnek segíthetett abban, hogyan mentse le a dokumentumokat és juttassa el hozzá, amivel így összeesküvést követhetett el, ezenkívül pedig voltak olyan dokumentumok, amiket hackelés során szerezhettek meg – állítja a vád.

Ugyan kiadatási ügyéhez nem tartozik hozzá, de a teljes történet kapcsán fontos megemlíteni a korábbi kollégái és sajtóhírek szerint elég nehéz természetét. Svédországban 2010-ben nemi erőszakkal és más szexuális bűncselekményekkel vádolták meg, amit Assange végig tagadott. Az ügyet először 2015-ben ejtették, mert a bűncselekmény elévülési ideje lejárt, azonban 2019-ben újranyitották, hogy aztán pár hónappal később ismét ejtsék, amiért a vád szerint már az eltelt idő miatt sok bizonyíték – többek között az ellene szóló vallomások – időközben gyengült.

A svéd, illetve az amerikai letartóztatása elől 2012-ben Ecuador londoni nagykövetségében kért politikai menedékkérelmet, amit meg is kapott és beköltözött a jogilag Ecuadorhoz tartozó területre. Beköltözése után 2015-ig a londoni rendőrség a nap 24 órájában a nagykövetség előtt volt, hogy abban az esetben, ha Assange elhagyná az épületet, akkor letartóztathassák.

Ecuadori menedéke végül 2019-ig tartott – ahol egyébként amerikai és ecuadori titkosszolgálat is megfigyelte –, amikor Ecuador végül visszavonta politikai menedékjogát, majd pedig a londoni rendőrök a nagykövetség épületébe belépve letartóztatták, amiért korábban nem jelent meg a bíróságon. Azóta is egy londoni börtönben ül.

Politikai menedékjogának visszavonásához hozzájárulhatott, hogy a nagykövetség munkatársaival rendkívül megromlott a viszonya – 2018-ban Assange még be is perelte az országot, amiért szerinte az emberi jogait sértik a nagykövetség új házszabályai, ami többek között azt írta volna elő, hogy Assange viselje jobban gondját a macskájának, ezenkívül előre egyeztesse vendégeit a nagykövetség munkatársaival, miközben a nagykövetség szerint gyakran agresszívan viselkedett és hangoskodott, akadályozva ezzel az ott dolgozók munkáját.

Ezzel egy időben egyre több negatív sajtóhír jelent meg világnézetéről.

2012-ben egy ideig műsora is volt a Kreml propagandáját sugárzó Russia Todayen, ahol nyugatellenes nyilatkozatokat tett, míg a 2016-os amerikai elnökválasztáson az orosz titkosszolgálatokkal együttműködve hozta nyilvánosságra a Hillary Clinton és a Demokrata Párt e-mailjeit, hogy ezzel segíthesse Donald Trump kampányát.

Assange az elmúlt évtizedben többször is szkeptikusan fogalmazott a nyugati államok demokráciájáról, miközben autoriter rendszerek ügyeit honlapjával már annyira nem vizsgálta.

Ha kiadatják, akár az újságírás jövőjéről is dönthetnek az Egyesült Államokban

Annak ellenére, hogy sokak megvetik Assange-ot nehéz személyisége, nyugatellenes nézete és gyakran gondatlan, másokat veszélybe sodró módszerei miatt,

kiadatási ügye nem kizárólag róla szól.

Az Egyesült Államokban ugyanis a kémtörvény alapján akarják elítélni, amiért a vád szerint Assange arra ösztönözte a forrásokat, hogy a jogi biztosítékokat megkerülve azt átadják számára, hogy azon védett információkat nyíltan terjeszthesse, ráadásul mindezt illegális módon tette meg.

Már pedig ha Assangeot ezekben bűnösnek találná, az megnehezítené a tényfeltáró és oknyomozó újságírók munkáját, hiszen ők is sokszor védett információkat szereznek be forrásaiktól, hogy aztán azt nyilvánosságra hozva mutassák be, ha valaki visszaél a hatalmával.

(Borítókép: Julian Assange gesztikulál, miközben az ecuadori nagykövetség erkélyéről beszél a médiának 2017. május 19-én Londonban, Angliában. Fotó: Jack Taylor / Getty Images)