„Nagyon sarkos kijelentés lenne a részemről az, hogy nem hiszem el, hogy természetes úton halt meg, ezért inkább azt mondom, 99 százaléknyi esélyt látok arra, hogy meggyilkolták” – így értékelte Tarjányi Péter az Index Frontvonal című műsorában a hírt, miszerint a múlt héten meghalt Alekszej Navalnij börtönbe zárt orosz ellenzéki politikus, Vlagyimir Putyin legfőbb kritikusa.

Tarjányi Péter szerint Navalnij egy fájó pont volt Putyin életében, akitől meg kellett szabadulni, ezért küldték már 2021-ben is a büntetőtelepre, hogy ott haljon meg. A biztonságpolitikai szakértő szerint ugyanakkor azért várhattak a likvidálásával mostanáig, mert halálával üzenni akartak az orosz ellenzéknek és a társadalomnak is a közelgő választás előtt.

Az üzenet pedig szerinte egyszerű:

Ne gondolkodjatok más hatalomban, mert ez a hatalom volt, van és lesz is, és maradni kíván bármi áron!

Tarjányi úgy látja, a likvidálásában katalizátorszerepet tölthetett be az is, hogy a Navalnij mellett dolgozó több kommunikációs szakember és aktivista is beállt Putyin kihívója, Borisz Nagyezsgyin mögé. Az orosz elnök háborújával szemben kritikus politikus indulását egyébként éppen a napokban lehetetlenítették el azzal, hogy bár összegyűjtötte a kellő számú támogatói aláírást, de a választási bizottság ezeket nem fogadta be, érvénytelennek minősítette.

A műsorban Navalnij halálának lehetséges okai mellett szót ejtettünk még arról is, hogy

milyen hatása lehet a háborúra nézve annak, hogy Oroszország ismét komoly sikereket ért el a harcmezőn Ukrajna kárára, a támadó fél ugyanis bevette Avgyijivka városát,

valamint arról is, hogy milyen fegyverbeszerzési megállapodás állhat a svéd NATO-csatlakozás magyar ratifikálása hátterében.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:



(Borítókép: Alekszej Navalnij ellenzéki vezetőt egy nem engedélyezett Putyin-ellenes ellenzéki gyűlésen a Puskin téren 2012. március 5-én Moszkva központjában. Fotó: Konstantin Zavrazhin / Getty Images)