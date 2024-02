A huszonkét zsűritag a Renault Scenic E-Techet választotta a hét döntős közül a legjobbnak. Ez a hetedik alkalom, hogy a Renault elnyerte az Év Autója díjat, amely immár 61. alkalommal kerül kiosztásra – olvasható a Car of the Year honlapján.

A második helyen a BMW 5-ös sorozata áll 308 szavazattal, majd az új Peugeot 3008 következik a harmadik helyen 197 szavazattal.

A többi döntős a Kia EV9 (190 szavazattal), a Volvo EX30 (168 szavazattal), a BYD Seal (131 szavazattal) és a Toyota C-HR (127 szavazattal) volt. Ebben a kiadásban a hét döntős modellből négy teljesen elektromos volt, köztük a győztes is, míg a másik háromnak teljesen elektromos és/vagy plug-in változata került ki nyertesen.

Ez alkalommal az Év Autója díjátadó ünnepsége visszatért a GIMS-re, miután 2023-ban a Brüsszeli Nemzetközi Autószalonban rendezték meg. Az Év Autója ceremónia a Genfi Nemzetközi Autószalon első eseménye volt.

A 2024-es Év Autója zsűrije 58 tagból állt, akik 22 országot képviselnek azzal a céllal, hogy megtalálják a legjobb újonnan forgalomba kerülő autót.