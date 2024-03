250 százalékos infláció, növekvő szegénység, elszálló államadósság – csak pár probléma, ami miatt Argentína nehéz helyzetben van és emiatt sokan az államadósság csökkentését, a felesleges szövetségi kiadások eltörlését és stabil gazdaságot ígérő libertariánus Javier Mileire szavaztak a tavaly novemberi elnökválasztáson. Ugyanakkor Milei programját nehezen tudja végrehajtani, szakértők pedig annak elnagyoltsága miatt nem is biztosak annak lehetséges sikerességében.

2023. december 10-én iktatták be Argentínában elnökként a magát anarcho-kapitalistának hívó Javier Milei-t. A gazdaságilag libertariánus, kultúrpolitikailag szélsőjobboldali Milei kampánya kizárólag arról szólt, hogy megválasztása esetén rendbe teszi a már évtizedek óta romokban lévő argentin gazdaságot, amit részben a szövetségi kormány költségeinek a drasztikus visszavágásával és a tavaly 250 százalékos infláció letörésével érné el.

Ugyanakkor hiába a választási ígéretei, ebből eddig sok mindent ebből nem tudott végrehajtani,

mivel Milei mögött nincs parlamenti többség, a Kongresszusban pedig az ellenzék nem ért egyet az elnök gazdasági reformjaival.

Milei ezért hiába nyújtott be eddig ezer reformjavaslatot, azok nagyrészét nem is szavazták meg, ezért nemrég azt ígérte, hogy a következő parlamenti választásokig, 2025 decemberéig visszakozik a reformcsomagjától, és majd az új törvényhozásnak fogja azt benyújtani – reményei szerint akkor már a két éve alakított pártja, a libertariánus-szélsőjobboldali La Libertad Avanza (LLA, jelentése A szabadság előrehaladása) többségével.

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az elnök addig ne látna neki a terveinek, amivel szerinte stabilizálhatná a jelenleg hiperinflációba kerülő argentin gazdaságot. A brit Financial Timesnak adott interjújában azt fejtegeti, hogy amennyiben szükséges, a Kongresszus megkerülése nélkül vezet be reformokat – ráadásul ezt már egyszer korábban is megtette.

Az ezer reformjavaslatának a harmadát egy sürgősségi rendeletbe foglalta, amit ezután ki is hirdetett.

Ez egészen addig marad érvényben, amíg a Kongresszus mindkét háza meg nem szavazza annak kivezetését. Az FT-nek azonban elmondta, hosszú távon szükségesnek látja a Kongresszussal való együttműködést, de jelenleg ott nehéz törvényeket elfogadtatnia.

Hatalmas problémákkal néz szembe Argentina

Argentina csak 2025-ben 5,5 milliárd dollárt kell fizetnie külső kötvénytulajdonsoknak, és a lap szerint amennyiben nem sikerül külföldi tőkét bevonnia az országnak, akkor fizetésképtelenné válhat az ország.

Ennek érdekében Milei decemberben rendkívül megvágta a szövetségi kormány kiadásait. Az Invecq elemzése szerint ennek közel a felét az adta, hogy a nyugdíjak és a szociális kifizetések nem követték az infláció mértékét, amivel az ezekre szoruló családok sokkal rosszabb helyzetbe kerültek – igaz, ezt valamennyire ellensúlyozva az élelmiszerjegyeket vagy a gyerekek után járó kedvezményeket növelte.

Elemzők szerint Milei sikeressége kapcsán a legnagyobb kérdés, hogy a szegény argentinok meddig tolerálják az őket drasztikusan érintő kiadáscsökkentéseket, hiszen időközben a szegénység mértéke nőtt.

Mint a lap emlékeztet, idén már több szakszervezet is szervezett általános sztrájkot Milei kormánya és szakpolitikája ellen, emellett tüntetésekre is sor került.

Ezenkívül fontos, hogy újra tudja-e tárgyalni a a Világbanktól (IMF) korábban kapott 44 milliárd dolláros kölcsön visszafizetésének ütemét, illetve tud-e a szervezettől újabb hitelt felvenni.

Nehéz vizeken evez Milei

Megválasztása után az országok hitelképességét értékelő Fitch az elemzésében Mileiről úgy írt, hogy gazdaságipolitikai nézetei radikális váltás a korábbihoz, ugyanakkor tervei nem elég részletesek, a súlyos makrogazdasági helyzet és a kormányzati kihívások miatt államcsődre számít.

A Fitch szerint a súlyos gazdasági válság kapcsán Milei drasztikus intézkedéseket javasol – például a szövetségi kiadások csökkentése, dollárra való váltás és a központi bank bezárása –,

azonban az elemzőcég kétségeket fogalmazott meg ennek a technikai megvalósíthatósága kapcsán.

Egyrészt a megosztott hatalom miatt nehezebb terveit végrehajtania, ráadásul a Fitch az elemzésében kérdésesnek nevezte azt is, hogy Milei milyen mértékben tudja majd követni saját politikáját. További problémának nevezte meg a rövidtávú adósságkötelezettségek teljesítésének bizonytalanságát, illetve Milei pontos terveit.

Az elemzésüket azzal zárták, gazdasági programjának sikeréhez a piaci bizalom megteremtése, a hatékony politikák végrehajtása és a kommunikáció kulcsfontosságú, ahogy az is, hogyan fog majd tudni boldogulni parlamenti többség nélkül.