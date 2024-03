Ismét csak egy ideiglenes költségvetésben tudtak megegyezni a Demokrata és a Republikánus Párt tárgyalói, amivel már ötödik hónapja húzódik a 2024-es költségvetés elfogadása. A mostani megállapodás szerint jövő hét péntekig elkerülik a kormányzati leállást, ugyanakkor jelenleg kétségesnek tűnik, hogy addigra valóban sikerül egy rendes költségvetést elfogadni. Időközben pedig már lassan meg kellene kezdeni a jövő évi költségvetésről is a tárgyalásokat.

Már ötödik hónapja húzódik, hogy elfogadják az Egyesült Államok szövetségi államának 2024. évi költségvetését.

Mint arról az Indexen korábban beszámoltunk, ugyan az egykori republikánus házelnök, Kevin McCarthy még az adósságplafon kapcsán folytatott tárgyalások során nagy vonalakban megegyezett a költségvetésről Joe Biden demokrata elnökkel és a demokrata többségű Szenátus vezetőjével, Chuck Schumerrel, azonban végül a republikánus képviselők szélsőjobboldali szárnya, a Freedom Caucus ellenezte az alkut, így a 2023-as fiskális év lejártakor, szeptember végén nem fogadták el a 2024. évi költségvetést, csak ideiglenesen meghosszabbították a 2023-asat.

A költségvetésről szóló tárgyalások azóta is lassan haladnak. Az időközben megbuktatott Kevin McCarthy házelnöki pozícióját megszerző párttársának, Mike Johnsonnak sem sikerült még tető alá hoznia az egyezséget, így ezen a héten is csak egy ideiglenes költségvetésben állapodtak meg a felek, amiket még csütörtök éjszaka a két ház el is fogadott.

A mostani, 2023. október 1-jén kezdődő fiskális évben ez már a negyedik alkalom volt, hogy egy ideiglenes, rövid távú költségvetéssel kerülik el a kormányzati leállást.

A most elfogadott ideiglenes költségvetés szerint a legtöbb szövetségi ügynökség működése március 8-ig, a maradéknak pedig március 22-ig biztosított. Az alku értelmében a költségvetést tartalmazó 12 törvényjavaslatból hatot jövő héten, a másik felét pedig három héten belül kellene elfogadnia a Kongresszus mindkét házának, ugyanakkor kérdéses, hogy ez sikerülni fog-e.

A Képviselőházban ugyanis csak egy nagyon szűk többsége van a republikánusoknak, így Mike Johnsonnak nagyon vékony jégen kell egyensúlyoznia,

hogy olyan alkut kössön a Fehér Házzal és a Szenátussal, ami a demokraták követelései mellett a republikánusoknak is elfogadható – legalábbis minimum annyira, hogy amiatt ne akarják frakciótársai megbuktatni.

Ráadásul további nehézséget jelent, hogy a republikánusok közül a Freedom Caucus elutasítja a kétpárti együttműködést, aminek egyik tagja, Matt Gaetz már egyszer megbuktatott egy házelnököt, mert szerinte McCarthy túl sokat engedett a demokratáknak. Emiatt Johnson a demokrata képviselők szavazataira szorul, és a csütörtök esti szavazásnál is a demokrata szavazatokkal ment csak át az ideiglenes költségvetés.

Már lassan a 2025-ös költségvetésről kéne tárgyalni

A szavazást mindhárom tárgyaló, Joe Biden demokrata elnök, Chuck Schumer szenátusi demokrata vezető és Mike Johnson republikánus házelnök is sikernek nevezte, ugyanakkor Biden közleményében úgy fogalmazott,

jó hír az amerikaiaknak, de világos akarok lenni: ez rövid távú, nem pedig egy hosszú távú megoldás

– húzta alá Biden, aki arra szólította fel a Képviselőház republikánus többségét, dolgozzanak együtt a demokratákkal, és találjanak közösen megoldást.

Ugyanakkor a republikánusok között többen is akadnak, akik kritizálják az alkut. Az CBS Newsnak nyilatkozó Bob Good, a Freedom Caucus vezetője szerint ő nem ilyen alkut kötött volna a demokratákkal, a mostani egy, illetve kéthetes ideiglenes költségvetést hibaként és rossz döntésként jellemezte.

A 2024-es fiskális év költségvetéséről már lényegében tavaly július óta tárgyalnak, miközben, mint arra a republikánus Thomas Massie rámutatott,

hét hónap múlva már a 2025-ös fiskális költségvetésről kellene megállapodni, sőt szeptember 30-ig megszavazni.

Massie emiatt azt javasolja, hogy a Kongresszus az előző, még 2023-as fiskális év költségvetését hosszabbítsa meg egy évvel, amivel egészen szeptember 30-ig lenne biztosítva a szövetségi állam működése. Ebben az esetben a törvényhozók foglalkozhatnának a 2025-ös költségvetéssel, amire így jóval több időt és energiát tudnának szánni.

Ráadásul idén választási év van, ezért a kampányidőszak ismét sok időt vesz majd el a tárgyalásról, ami szintén nehezíti, hogy a határidőig valóban megállapodjanak a 2024. október 1-jén kezdődő 2025. évi fiskális év költségvetéséről.