Az Egyesült Államok elnökeként Joe Biden gyakorlatilag korlátlan mennyiségű információhoz férhet hozzá. Naponta kap tájékoztatást a világ legerősebb hírszerző apparátusától. Mozgósíthatja az amerikai kormány teljes gépezetét, hogy különböző témákban adatokat szolgáltasson számára. Bármilyen területen összehívhat találkozókat a világ vezetőivel, a kabinet tisztviselőivel vagy szakértőkkel – és ezt gyakran meg is teszi.

Biden azonban figyelemre méltó mértékben támaszkodik a közvetlen, személyes interakciókra az információszerzésben. Ezek közé tartozik a gyermekeivel és unokáival való beszélgetések; hívekkel az istentiszteletek után folytatott csevegések; eszmecserék a munkásokkal a Delaware állambeli Wilmingtonban lévő birtokán; vagy spontán telefonbeszélgetések egykori kollégáival. Az elnök gyakran az Ovális Irodába viszi gondjaikat – írja riportjában a The Washington Post.

Az informális csatornák lehetővé teszik Biden számára, hogy hiteles információkhoz jusson, és kitörjön az elnöki buborékból. A véletlen találkozások és az informális beszélgetések azonban az információknak véletlenszerű, korlátozott minőséget is kölcsönöznek, és látszólag attól függnek, hogy Biden kivel fut össze, és hogy az éppen aktuális ügyeik milyen hatással vannak a kormányzás napirendjének meghatározására – így egyes tanácsadói csodálkoznak, hogy ezek az alkalmi interakciók milyen jelentős hatással vannak a kormányzás napirendjének meghatározására.

Az elmúlt 50 évben az Egyesült Államok egyik elnöke sem töltött ezzel ennyi időt, és gyűjtött ilyen módon információkat. Joe Biden egész személyisége erről szól. Nem lehet őt megváltoztatni

– mondta Ted Kaufman, Delaware állam volt demokrata szenátora, az elnök közeli barátja és régi munkatársa.

Biden immár negyedik éve tölti be hivatalát, és a világ legnagyobb hatalmával rendelkező kormányzati apparátusának vezetőjeként komoly eredményeket tudhat magáénak. A választók megítélése, hogy miként töltötte be ezt a szerepet, nagy fontosságú lesz, amikor arról döntenek, hogy megadják-e neki a megbízatást a második ciklusra. A The Washington Post Biden vezetésének azt a pillérét vizsgálta, hogy hogyan szerzi be a döntései alapjául szolgáló információkat, több mint 100 jelenlegi és volt fehér házi munkatárssal, politikai szövetségesekkel és ellenfelekkel, valamint az elnök közeli barátaival készített interjúk alapján.

A hétfői zárótűz

Biden tanácsadói bizalmasan elismerik, hogy az amerikaiak megítélése, miszerint ő egy hanyatló nyolcvanéves ember, jelenleg a legjelentősebb politikai akadálya. Ez részben fizikai megjelenéséből fakad: 81 évesen mereven jár, akadozva beszél, ügyetlenül hunyorog. Az aggodalmakat Robert Hur különleges ügyész nemrégiben kiadott jelentése is alátámasztotta, miszerint döntése, hogy nem emel vádat Biden ellen titkos dokumentumok rossz kezelése miatt, részben annak köszönhető, hogy az elnök „szimpatikus, jó szándékú, idős, rossz memóriájú embernek” tűnt.

Az elnök munkatársai és szövetségesei ragaszkodnak ahhoz, hogy

ez a leírás semmiben sem hasonlít az általuk ismert emberre,

mondván, hogy sokkal könnyebb lenne a munkájuk, ha ez így lenne. Négyszemközt, mondják, Biden kemény szavakat használ. Felemeli a hangját. Több információt követel. A munkatársait lehordja, és időnként azzal fenyegetőzik, hogy kirúgja őket, bár ezt soha nem teszi meg.

Munkatársai megtanultak felkészülni arra, hogy az elnök hétfőnként, miután visszatér hétvégi delaware-i utazásairól, különösen heves támadásokat intéz ellenük, amikor válaszokat követel Wilmington vagy Rehoboth Beach lakosainak kérdéseire, akikkel beszélgetett.

Biden sok tekintetben továbbviszi 36 éves szenátori tevékenysége alatt kialakult szokásait, amikor minden munkanapon vonattal utazott Wilmingtonba és vissza, beszélgetett a kalauzokkal, meghallgatta az utasokat, és valós idejű visszajelzéseket kapott. Bár buborékja drámaian összezsugorodott, az informális kommunikáció még mindig befolyásolja a prioritásait. A találkozások száma talán kevesebb, de ez azt jelenti, hogy mindegyiknek nagyobb súlya van.

Biden szeret bejelentés nélkül telefonálni jelenlegi és volt törvényhozóknak, hogy tanácsot kérjen, vagy egyszerűen csak érdeklődjön. De a kapcsolatfelvétel nagyrészt egyirányú; a régi barátok meglepődtek, hogy milyen nehéz manapság az elnökhöz eljutni. Egy régi barát azt mondta, hogy az egyik ritka alkalom, amikor beszélt Bidennel, véletlenül történt, amikor az elnök véletlenül tárcsázta őt, miközben a kutyájával játszott a wilmingtoni kertjében.

Biden rendszeresen beszél Barack Obama és Bill Clinton volt elnökökkel. Segítői szerint Biden rendszeresebben tartja a kapcsolatot Clintonnal, annak ellenére, hogy nyolc évig Obama alelnöke volt.

Biden könyvespolca

Más elnökökkel ellentétben Biden nem lelkes könyvolvasó, nem fogyasztja a popkultúrát és nem követi a sportot. Munkatársai és barátai azt mondják, hogy a sporteredményekről valószínűleg inkább a feleségétől hall – aki lelkes rajongója a philadelphiai csapatoknak – minthogy maga is megnézne egy meccset. Így a személyes beszélgetések az egyetlen nem hivatalos információforrásai.

Esténként, ha Biden éppen nem a gyermekeivel vagy unokáival beszélget, akkor általában egy, a munkatársai által készített jelentésbe merül.

Egy átlagos napon Biden vacsoraidőben elhagyja az Ovális Irodát, hogy feleségével étkezzen. Ezután körülbelül két órát tölt napi tájékoztatójának átnézésével, amely gyakran több mint 100 oldalas, de akár a 300-at is elérheti – mondta korábbi kabinetfőnöke, Ron Klain.

Hírfogyasztása három fő forrásból táplálkozik: kábeltelevízió, nyomtatott újságok és az Apple News alkalmazás az iPhone-ján. Biden hűséges nézője a Morning Joe című műsornak az MSNBC-n, amelyet a legtöbb reggel edzés közben kapcsol be.

Biden a CNN-t és a Fox News-t is nézi. Bár közel sem ragaszkodik annyira a tévéképernyőhöz, mint Trump, néhány munkatársa azt szeretné, ha az elnök kevesebb időt töltene a kábelhírek nézésével.

Az Ovális Irodán kívül mindennap egy halom nyomtatott újság várja Bident, amelyeket gyakran lapozgat a külső előcsarnokban, vagy olvas az Air Force One fedélzetén – vagy a Marine One helikopteren, ahol túl nagy a zaj a beszélgetéshez. Egy munkatársa szerint a Financial Times a kedvenc újságja.

Amikor szabadidejében olvas, úgy tűnik, szinte kizárólag a politikára és a történelemre koncentrál. Kollégái szerint a közelmúltban olyan könyveket olvasott, mint Fareed Zakaria Tíz lecke a pandémia utáni világ számára és a Miért aludt el Anglia, John F. Kennedy harvardi diplomamunkájának publikált változata.

Őrült történetek

Szabadidejének nagy részét azonban a családjával tölti, akár személyesen, akár telefonon beszélve velük. Munkatársai szerint az elnöknek ritkán telik el úgy napja, hogy ne beszélne két életben maradt gyermekével, Hunterrel és Ashleyvel, valamint öt unokájával, akik már tizenévesek vagy idősebbek.

Ez a fiatalabb generáció fontos információforrássá vált a 81 éves elnök számára.

Alelnökként Biden azzal került a címlapokra – és dühítette fel Obama stábját –, hogy egy televíziós riporternek azt mondta, hogy támogatja az azonos neműek házasságának legalizálását – amikor Obama még nem jelentette be saját támogatását az ügyben. Biden munkatársai szerint az unokái különösen nagy hatással voltak arra, hogy az ügy mellé állt, és azóta az unokái befolyásolták nézeteit olyan kérdésekben is, mint például az éghajlatváltozás, amelyet az elnök politikai napirendje középpontjába helyezett.

Sok elnökhöz hasonlóan Biden is erősen támaszkodik a neki küldött levelekre, hogy közvetlenül hozzáférhessen a hétköznapi emberek véleményéhez. A Fehér Ház Elnöki Levelezési Irodája, amely több mint 120 évvel ezelőtt William McKinley elnök óta működik, felügyeli azt a több ezer levelet – ma már többnyire e-maileket – amelyeket naponta az elnöknek címeznek.

Biden hetente öt levelet kap kézhez, és gyakran félreteszi őket hétvégi olvasásra. Míg Obama reprezentatív mintát keresett a levelekből, Biden segítői arra kérték a levelezési iroda munkatársait, hogy olyan leveleket válogassanak össze, amelyek inkább pozitívak. A tisztviselőket arra kérték, hogy különösen olyan amerikaiaktól származó leveleket válasszanak, amelyek arra összpontosítanak, hogy Biden politikája hogyan javított az életükön.

De ha a leveleket gondosan is választják ki, a többi, az elnökhöz eljutó információ inkább véletlenszerű. Az Apple News rendszeres használata során az elnök néha furcsa trendi történetekre bukkan, köztük szokatlan állati viselkedésről szóló cikkekre, amelyeket aztán lelkesen megoszt a közelben lévő munkatársakkal.

Ez viccelődésre késztette a munkatársakat: felhívják Tim Cookot, az Apple vezérigazgatóját, és megkérik, hogy változtassa meg az Apple News algoritmusát. Azt mondják, így az elnök egy jobban összeállított hírfolyamot kapna – és kiszámíthatóbb információkat.

(Borítókép: Joe Biden amerikai alelnök unokáival érkezik a sydney-i repülőtérre 2016. július 18-án Sydneyben, Ausztráliában. Fotó: Brook Mitchell / Getty Images)