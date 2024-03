Iohannis azt mondta: a két évtizede NATO-tag Románia nevében, országa teljesítményére és saját tízéves államfői tevékenységének tapasztalataira alapozva pályázza meg a védelmi szövetség főtitkári tisztségét.

Bejelentésében egyebek mellett arra hivatkozott: a gyökeres változásokon átment, kiszámítható és megbízható szövetséges Romániának jogos törekvése, hogy nagyobb szerepet vállaljon az euroatlanti struktúrák vezetésében, és a NATO-t is a szövetség egészének érdekeit szolgáló döntések meghozatalához segíti, ha a kelet-európai térségnek egy „kiegyensúlyozott, erős és befolyásos” képviseletet biztosít.

Eddig csak jelezték a szándékot, Iohannis most tényleg meglépte – de mennyi esélye van?

A román elnök Mark Rutte leköszönő holland kormányfővel száll versenybe a főtitkári tisztségért. Kérdés, hogy mennyi esélye lesz, ugyanis egy korábbi sajtóértesülés szerint Rutte már több ország, köztük az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság támogatását is elnyerte.

Iohannis bejelentése nem volt teljesen előzménye nélküli, ugyanis Románia már korábban is jelezte a NATO tagállamainak, hogy jelölni fogják az elnököt. Pár napja egy román delegáció is járt Tallinnban, hogy elnyerjék az észtek támogatását ezzel kapcsolatban (ez állításuk szerint sikerült is).

HA MEGVÁLASZTANÁK, IOHANNIS LEHETNE AZ ELSŐ OLYAN FŐTITKÁR, AKI A KORÁBBI SZOVJET-BLOKK ORSZÁGAINAK EGYIKÉBŐL ÉRKEZIK.

Ugyanakkor, mint azt a Politico is megjegyzi, hogy nem lesz egyszerű dolga, miután – a lap szerint – a britek és amerikaiak mellett már a németek és franciák is letették a voksukat Rutte mellett. Mindemellett a főtitkári poszt elnyeréséhez az összes NATO-tagállam támogatására szükség lenne, és Rutte e téren még akadályokba ütközhet.

Románia mellett a balti államok és Törökország, továbbá a nemrég csatlakozott Svédország sem jelezte még azt nyilvánosan, hogy támogatnák Ruttét ebben. A magyar kormány részéről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig konkrétan azt mondta egy héttel ezelőtt: semmiképp sem tudják támogatni Ruttét, miután 2021 nyarán arról beszélt az uniós jogállamisági vitákkal kapcsolatban, hogy térdre kell kényszeríteni Magyarországot.

A NATO jelenlegi főtitkára, a norvég Jens Stoltenberg 2024 októberéig tölti be a tisztséget, miután 2023 nyarán további egy évvel meghosszabbították a megbízatását. Az idén 65 éves egykori norvég miniszterelnök 2014. október 1. óta a NATO főtitkára.