Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még a január végi kárpátaljai látogatásán hangsúlyozta: „Nem új jogokat kérünk a kárpátaljai magyarságnak, hanem azokat a jogokat adják vissza, amelyek 2015 előtt már megvoltak”. A külügyminiszter azóta közölte, az ukránoktól kaptak egy válaszdokumentumot ez ügyben, de abban semmiféle előrelépést nem látnak.

Vélhetően ennek tudható be, hogy a magyar kormány most az uniós tagállamoknak is küldött egy levelet, amelyben erről írnak. A dokumentumot az ukrán Radio Szvoboda szerezte meg. Mint írták:

a levélben a magyar fél hangsúlyozta, hogy a nemzeti kisebbségek védelme az egyik legfontosabb prioritása Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak, és ennek jegyében követelték vissza a 2015 előtti jogokat.

A Radio Szvoboda szerint azt is hangsúlyozták, hogy a kormány legfőképp a magyar nyelv szabad használatát Ukrajnában garantáló jogok visszaállítását követeli, valamint a politikai képviselethez való jog visszaállítását regionális és országos szinten. A dokumentum szerint jelenleg húszezer diák tanul az ukrán iskolákban magyar tanítási nyelvű oktatás mellett, de azt is hozzátették, a magyarok oktatásában – az „előzetes ígéretek ellenére” – nem vették figyelembe a magyar közösség képviselőinek javaslatait, például a tantárgyak meghatározásával kapcsolatban sem.

A levélben szóvá tették azt is, hogy az ukrajnai közigazgatási körzetek átalakítása után megváltozott a régió lakosságának aránya. „A kötelező 10 százalékos arány, amelyet a nemzeti kisebbségeknek el kell érniük a helyi lakosságon belül ahhoz, hogy nyelvi jogokat igényelhessenek, a nemzeti kisebbségek esetében nem indokolt” – írták. Továbbá azt is sérelmezték, hogy a magyar közösségnek nincs saját nemzeti kisebbségi képviselője az ukrán parlamentben.

Magyarország azt kéri, hogy a magyar közösség kapja meg a politikai képviselethez való jogot, és ezzel összefüggésben, a korábbiakhoz hasonlóan, engedélyezzék a választási kampányokon, népszavazásokon és általában a közéletben a nemzeti nyelv használatának jogát

– szögezték le a levélben. A Radio Szvoboda megkérdezte az ukrán kormányzatot a levélről, de ők nem kívánták kommentálni azt.

Mindez szóba kerülhet Szijjártó Péter és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter (videókapcsolaton keresztül történő) találkozóján is, amelyre néhány nap múlva ismét sor kerülhet.

Az ukrajnai háború fejleményeit szombaton is percről percre követjük ebben a cikkünkben.