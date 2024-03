A NATO lépése a harmadik világháború kirobbanásához vezethet

Annalena Baerbock német külügyminiszter azon dolgozik, hogy megváltoztassa Olaf Scholz kancellár véleményét a nagy hatótávolságú Taurus-rakéták Ukrajnának való átadását illetően, vagy másképp pedig megoldja, hogy ez megtörténjen – írja az Ukrajinszka Pravda a der Spiegel egyik értesülése alapján.

A német lap szerint Baerbock az utóbbi hónapokban szándékosan nem kommentálta nyilvánosan a Taurus-ügyet, hogy ne helyezzen nyomást Scholzra, de más módokon próbálja meggyőzni a kancellárt.

Mint írták, ennek az egyik példája lehetett az, amikor David Cameron brit külügyminiszter interjút adott a német sajtónak, és azt az ajánlatot tette: átadják a saját Storm Shadow rakétáikat Ukrajnának, ha ezek pótlásaként kapnak a németektől Taurusokat. A lap szerint ez valójában Baerbock ötlete lehetett, csak nem akarta ő kimondani elsőként a nyilvánosság előtt (mindenesetre nem sokkal később a német külügyminiszter azt mondta Cameron szavaira reagálva, hogy ez is egy opció, nyitottak lennének egy ilyen megegyezésre).

A Der Spiegel szerint Baerbock ezzel párhuzamosan azon is dolgozik, hogy a Taurusokat is átadják végül Ukrajnának, de úgy, hogy ne lépjék át az Olaf Scholz által húzott „vörös vonalat” (a kancellár többek közt attól fél, hogy az ukránok Moszvkát is lőhetnék egy ilyen fegyverrel). Az egyik ezzel kapcsolatos elképzelés az lenne, hogy a Taurusokat először átadják a briteknek, akik aztán továbbítják Ukrajnának a fegyvert, de úgy, hogy a rakétákat telepítés és potenciális célpontjai felett megtartanak bizonyos szintű ellenőrzést.