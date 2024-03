Ahogy arról már beszámoltunk, eddig sem igen férhetett kétség ahhoz, hogy Vlagyimir Putyin továbbra is az Orosz Föderáció teljhatalmú ura marad – még ha erről egyes médiumok ironikusan is számoltak be –, most viszont már teljesen biztos, hogy a következő ciklusban is Putyin lesz a Kreml vezére.

Putyin a szavazatok 87,28 százalékát szerezte meg a jegyzőkönyvek 100 százalékos feldolgozása után

– közölte a Központ Választási Bizottság (CEC).

A második helyen Nyikolaj Haritonov (CPRF) végzett a szavazatok 4,31 százalékával. Vlagyiszlav Davankov (Új Nép) 3,85 százalékot, Leonyid Szluckij (LDPR) 3,20 százalékot kapott. A választási bizottság csütörtökön rendkívüli ülésen foglalja össze a hivatalos választási eredményeket.

A részvételi arány 77,44 százalék volt. Több mint nyolcmillió választópolgár vette igénybe a távoli elektronikus szavazást, és további mintegy 2,6 millióan voksoltak előre. A RIA Novosztyi által elemzett előzetes adatok szerint a legmagasabb részvételi arányt a Csecsen Köztársaság és a Kemerovói terület lakosai produkálták – 97,06 illetve 96,41 százalék.

A legtöbb szavazatot Putyinra Csecsenföldön, a de facto Donyecki Népköztársaságban, Tuvában, Kabard- és Balkárföldön és a de facto Luhanszki Népköztársaságban adták le. Az első jelentések szerint a jelenlegi államfőre több mint 58 millió orosz voksolt.

Nem mindenhol ennyire egyértelmű a helyzet

Az orosz Központi Választási Bizottság honlapján még nem szerepelnek hivatalos adatok a 8304-es szavazóhelyiségről, amely a helsinki orosz nagykövetségen volt.

Az Exit poll szerint a finnországi oroszoknak mindössze 10 százaléka szavazott Putyinra.

Ez derül ki a „Vote Abroad” nemzetközi mozgalom önkéntesei által a nagykövetség kijáratánál végzett független exit poll adataiból. A megkérdezettek csaknem negyede nem volt hajlandó válaszolni az exit poll kérdésére, 44 százalék szavazott Vlagyiszlav Davankovra, akit egyes orosz ellenzéki aktivisták arra buzdítottak, hogy szavazzon.

Ezenkívül a válaszadók egyötöde vagy több rubrikát is kipipált, vagy más módon érvénytelenítette a szavazólapot. Idén az önkéntesek 2686 választópolgárt kérdeztek meg, ami a szavazatukat leadó választópolgárok közel 80 százaléka.