Megállapodott az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa az ukrán agrártermékek importjára vonatkozó szabályok meghosszabbításáról, ugyanakkor az előzetesen várthoz képest több termékkel szemben mutathatja fel az Európai Bizottság a stoptáblát, amennyiben az szükséges. Az EP szerint az új szabályozás a tagállamok gazdáit is segíti.

Éjszakába nyúló tárgyalások után, de megállapodott az Európai Parlament és a tagállamok szakminisztereit tömörítő Európai Unió Tanácsa (röviden Tanács) az ukrán agrártermékekre vonatkozó behozatali vámok és kvóták meghosszabbításáról,

így jelenleg a tagállamok 2025. június 5-ig tudnak vám nélkül Ukrajnából importálni

– minderről a két intézmény külön közleményben számolt be.

Mint ahogy a Tanács közleménye értékeli, a jelenleg érvényben lévő szabályok meghosszabbítása „megerősíti az EU megingathatatlan politikai és gazdasági támogatását Ukrajnának”. Ugyanakkor az eddigiekhez képest fontos változás, hogy az Európai Bizottság által javasolt vészféket is elfogadták,

így amennyiben az ukrán behozatal a teljes Uniós vagy akár csak egy tagállam piacán jelentős zavarokat okozna, az Európai Bizottság sürgős lépéseket tehet.

A sürgős lépések közé tartozik egy vészfék is, amelyet a tagállamokat érzékenyen érintő mezőgazdasági termékekre alkalmazhat. Ilyen termék a baromfi, a tojás, a cukor, a zab, a kukorica, a dara és a méz – utóbbi négyet ráadásul az Európai Parlament tárgyalói harcolták ki.

Az EP korábban azt szerette volna, ha a vészfék vonatkozna a búzára is, ugyanakkor ebben végül a tagállamokat képviselő Tanáccsal nem tudott megegyezni. Azonban kompromisszumos megoldásként a két jogalkotó intézmény felruházta, egyben fel is szólította az Európai Bizottságot, hogy monitorozza az ukrán búzaimportot is, és amennyiben az túlzottan megnőne, és ha szükséges, akkor tegyen határozott lépéseket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

amennyiben a 2022-ben és 2023-ban importált mennyiség átlagát meghaladja az ukrán búzaimport, akkor a Bizottság 14 napon belül ismét bevezeti a vámot.

Mint ismert, mióta Oroszország háborúvá szélesítette két éve az orosz–ukrán konfliktust, az EU megkönnyítette az ukrán agrártermékek behozatalát, hogy ily módon is segítséget nyújthassanak a jelenleg honvédő háborút vívó országnak. Ezt azonban több tagállam is kritizálta – a magyar kormány mellett Bulgária, Csehország, Lengyelország és Szlovákia –, és válaszul egyoldalú korlátozásokat vezettek be.

Az utóbbi időben ugyanakkor Európa-szerte megnőttek a gazdatüntetések, ahol a gazdák követelései az agráripart érintő környezetvédelmi előírások és a bürokrácia csökkentése mellett az Ukrajnából érkező agrártermékek importjának a leállítását követelték, mivel annak olcsóbb előállítási költsége miatt versenyhátrányba kerülnek – ugyanakkor mint arra a Politico rámutatott,

az orosz–ukrán gabonaháborút épp Oroszország nyeri, azaz a világpiaci ára ezen termékeknek az orosz export miatt csökken, miközben Európában emiatt Ukrajnát hibáztatják.

Ahhoz, hogy a most megkötött alku jogerőre emelkedjen, azt még az EP-nek és a Tanácsnak is meg kell szavaznia. A jelenlegi szabályozás június 5-ig érvényes.

(Borítókép: Gazdák gumiabroncsokat égetnek, hogy tiltakozzanak az EU-negyed szívében 2024. február 26-án, Brüsszelben, Belgiumban. Fotó: Thierry Monasse / Getty Images)