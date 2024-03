Julija Navalnaja csütörtökön a közösségi médiában számolt be arról, hogy a bíróság elutasította azt a keresetet, melyet Alekszej Navalnij édesanyja nyújtott be a börtön ellen, ahol fia raboskodott.

Julija Navalnaja csütörtökön posztolt az X-re, melyben leírta, hogy lezajlott a tárgyalás Labitnangiban azzal a perrel kapcsolatban, melyet Alekszej Navalnij édesanyja indított a börtön ellen a nem megfelelő orvosi ellátás miatt.

Mint Navalnaja írja, a bíróság elutasította a keresetet.Ennek egyetlen oka az volt, hogy a tárgyaláson kellett volna benyújtaniuk a dokumentumokat és videót a február 16-án történtekről.

Сегодня в Лабытнанги был суд по иску мамы Алексея к колонии о ненадлежащей оказании медицинской помощи. Суд это дело прекратил. Причина одна - на суде они должны были предоставить документы и видео о том, что происходило 16-го февраля — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 21, 2024

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, február 16-án meghalt a fogva tartott Alekszej Navalnij, Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb politikai ellenfele. Az első híresztelések szerint vérrög okozhatta a halálát, de mivel sem a rokonokat nem engedték be megnézni a holttestet, és nem is adták ki a hozzátartozóknak még legalább egy jó ideig, így sokakban felmerült a gyanú, hogy a politikus halála esetleg nem volt véletlen.

A nyugati világ legnagyobb része és a magyar ellenzék is egyértelműen Putyint tette felelőssé Navalnij halála ügyében, a Kreml-verzió pedig ez volt: „Az orosz börtönhatóságok azt állították, hogy Navalnij pénteken »rosszul érezte magát«, miután kiment a szabadba a szibériai büntetőtelepen, és összeesett.”

Alekszej Navalnij 2011-től csaknem tíz éven át Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legnagyobb ellenfelének számított, majd 2020-ban egy mérgezés után kómába esett. 2021 januárjában tért vissza Oroszországba, ahol azonnal letartóztatták. Ezután különböző módszerekkel kínozták a börtönben, majd decemberben egy szibériai börtönbe hurcolták, és napokig senki sem tudott róla semmit.

Navalnij azért akart visszatérni Oroszországba, hogy megmutassa, nem hagyja magát megfélemlíteni még egy sikertelen merényletkísérlet után sem, és hogy tovább folytassa addigi tevékenységét, ugyanakkor szabadlábon erre már soha többé nem volt lehetősége.

2023-ban állították bíróság elé újra és 19 évi fegyházbüntetésre ítélték. A tárgyalást Moszkvától több mint kétszáz kilométerre tartották, abban a melekhovói büntetés-végrehajtási intézetben, ahol a rá korábban kiszabott kilencéves szabadságvesztését töltötte. Halálával egy új korszak kezdődött az orosz történelemben, hiszen az ország elvesztette eddigi legerősebb ellenzéki figuráját, aki még a börtönből is képes volt szembeszállni a Kremllel.

Navalnaja folytatja férje ügyét

Julija Navalnaja röviddel férje halála után bejelentette, hogy folytatja Alekszej Navalnij küldetését Putyin rendszerének megdöntésére.

Minden jel szerint a belorusz Szvjatlana Cihanouszkaja nyomdokaiba lép majd, aki férje bebörtönzése után minden tapasztalat híján vállalta az ellenzéki politikus szerepét, és Aljakszandr Lukasenka elnök esküdt ellensége lett. Ezt Minszkben az alkotmányos rend megdöntése kísérletének minősítették, és Cihanouszkaját távollétében tizenöt évre ítélték.

„Alekszej meggyilkolásával megölték szívem és lelkem felét. A másik fele azonban megmaradt, és azt súgja: nincs jogom feladni.”

Folytatom Alekszej Navalnij ügyét

– jelentette ki Navalnaja.

Botrány az orosz választásokon

Március 17-én ért véget az orosz elnökválasztás, ami kapcsán egy pillanatig sem forgott veszélyben, hogy a hivatalos eredmények szerint nem Vlagyimir Putyin nyer újabb hat évre mandátumot. Mint bemutattuk, az orosz állam előre felkészült arra, hogyan lejtsen a pálya Putyin felé.

Így nem meglepő, hogy a választásokat Vlagyimir Putyin nyerte, aki a hivatalos eredmények szerint a szavazatok több mint 88 százalékát szerezte meg – igaz a legtöbb demokratikus ország az eredményeket nem is fogadja el legitimnek.

Ugyanakkor így sem volt botrányoktól mentes a választás: többek közt számos szavazókörben is tűz ütött ki, levizelték Putyin szüleinek sírját, Julija Navalnaja pedig arra kérte az ellenzéki szavazókat világszerte, mindegyikük vasárnap délben menjen el szavazni, hogy így mutassák meg, mennyien ellenzik Putyin rezsimjét, és lehetőségeik szerint akadályozzák a választás elcsalására tett kísérleteket is.

AZ FBK AKCIÓJA NEM VOLT SIKERTELEN: AZ OROSZ NAGYVÁROSOKBAN VASÁRNAP DÉLBEN VÁRATLANUL MEGNŐTT A SZAVAZÁSRA VÁRAKOZÓK SZÁMA.

Kedden Navalnaja egy új videóval jelentkezett, melyben elmondta, hogy Putyin nem Oroszország elnöke, az Oroszországért folytatott harc pedig folytatódik. A videóban kiemelte, a legtöbben nem arról beszélnek, hogy „Putyin, illetve az ő kamu »kihívói« mennyi szavazatot kaptak, hanem rólatok”, majd gondolatát arra futtatta ki,

Ti vagytok ennek az eseménynek az igazi nyertesei, amiről a Kreml azt állítja, hogy egy választás volt

– fogalmazott a videóban Navalnaja. A videó második részében ezután Navalnaja arról beszél, hogy ugyan a mostani akciójuk sikeres volt, de most össze kell gyűjteni az erejüket és olyan keményen dolgozni Vlagyimir Putyin rezsimjével szemben, mint soha.

Alekszejnek erre volt egy jó formulája. Küzdjünk napi 15 percet a rezsimmel szemben! Ennek kell lennie a célunknak

– jelentette ki Navalnaja, aki ezután konkrét feladatokat is felsorolt: napi tizenöt percben írjanak pár sort, beszéljenek olyanokkal, akik Putyint támogatják, és „hogy legyőzzük saját félelmeinket”.

Ezenkívül felhívta a figyelmet, hogy ezt a munkát mindennap el kell végezni, és csak azért ne hagyják abba, mert nem lesz azonnal következménye, ezért türelmesnek kell lenni.

A magyaroknak is üzent

Budapest Köztársaság címmel ünnepi nagygyűlést tartott a Fővárosi Önkormányzat civil és diákszervezetekkel közösen, az Országos Közös Akarat, az Egységes Diákfront, a Fridays for Future Magyarország és az ADOM Diákmozgalom közreműködésével a Szabad sajtó úton március 15-én.

Karácsony Gergely főpolgármester ünnepi beszéde előtt Julia Navalnija is elmondta üzenetét a civilek és Budapest közös rendezvényén.

„Mi itt az igazat mondjuk” – Youtube-közvetítései, tényfeltáró videói, bátor kiállásai végén gyakran köszönt el ezzel a mondattal Alekszej Navalnij. Az ember, aki a hazugság, a bosszú és az erőszak rendszerével, és annak zsarnokával szemben a jog, a tények és az erkölcsi igazságok védelmében vette fel a harcot. Aki megmutatta, hogy még azok is, akiknek nincs hatalmuk, képesek megváltoztatni a világot. „Ne adjátok föl, soha ne adjátok föl!” – ezt válaszolta arra a kérdésre, mi lenne az üzenete, ha megölné a zsarnok – állt a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.