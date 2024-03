A külgazdasági és külügyminiszter és moldovai kollégája, Mihai Popsoi közös sajtóértekezlet tartott pénteken Budapesten. Szijjártó Péter egyebek mellett David Pressmannek, az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének legutóbbi nyilatkozatára is kitért.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a moldovai kollégájával közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy Magyarország EU-elnökségére olyan időszakban kerül sor idén, amikor a közösség már egy ideje erősen gyengélkedik, márpedig ennek épp a bővítés, a szorosabb együttműködés lehetne hatékony ellenszere a külső partnerekkel – adta hírül az MTI.

Hozzátette, hogy Magyarország még jól emlékszik a csatlakozási folyamat nehézségeire, a kormány ezért segíti Moldovát is a feladat teljesítésében. Ezt célozza a most aláírt megegyezés is, amelynek keretében a Magyar Diplomáciai Akadémián ötven tisztségviselőnek nyújtanak képzést a kelet-európai országból.

Szijjártó Péter a Vera Jourová által nemrég megfogalmazott bírálatokkal kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva úgy vélekedett, hogy az Európai Bizottság alelnöke „már többször is bebizonyította az elmúlt években, hogy súlyos hungarofóbiában szenved, egészen egyszerűen lenézi a magyar embereket”.

„Kikérjük magunknak, ahogyan a magyar kormányzó párt támogatóiról beszél. De kikérjük magunknak azt is, ahogy általában a magyar emberekről és Magyarországról beszél. Lehet, hogy neki ez szokatlan, de Magyarországon demokratikus módon választották meg az emberek a kormányt” – mondta, súlyos inzultusnak minősítve a politikai rendszer demokratikus mivoltának megkérdőjelezését.

David Pressman nyilatkozatára is reagált

A miniszter David Pressman előző heti közlésére azt mondta, hogy „azt egy baloldali politikai aktivista nyilatkozataként” kell értékelni. Ezzel összefüggésben pedig csak arra kívánta emlékeztetni az amerikai nagykövetet, hogy amikor ő a NATO-n belüli bizalom aláásásáról beszél, akkor

jusson eszébe, hogy a magyarok hány honfitársát menekítették ki Afganisztánból a kivonuláskor.

Szijjártó Péter felszólalt az ellen is, hogy Jourová kívánatosnak tartaná a tagállamok vétójogának megvonását. Ez azzal járna szavai szerint, hogy a kormány nem léphetne fel a magyar nemzeti érdekek súlyos csorbulásával járó EU-s döntésekkel szemben.

„Vera Jourovának szégyellnie kellene az elmúlt években nyújtott teljesítményét, mivel az Európai Unió sokkal rosszabb állapotban van, mint volt, amikor az Európai Bizottság hivatalba lépett, és ebben nagy szerepe van Vera Jourovának is” – fogalmazott.