Videón rekonstruálták a moszkvai terrortámadást

Animációs videón mutatták be, hogy a terroristák hol juthattak be a moszkvai Crocus City Hallba, hogyan történhetett a péntek esti támadás, majd merrefelé menekülhettek, és végül hol kaphatták el őket. Emellett megszólaltak a túlélők is, akik egyetértenek abban, hogy korábban még sosem féltek ennyire.