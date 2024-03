Jair Bolsonaro, Brazília korábbi elnöke (aki ellen jelenleg büntetőeljárás folyik hazájában amiatt, hogy a gyanú szerint a 2022-es elnökválasztási vereségi után puccsra készült) Magyarország brazíliai nagykövetségén keresett menedéket – számolt be a The New York Times, amely videófelvételt is közölte erről.

Az amerikai lap szerint a brazil szövetségesi rendőrség február 8-án lefoglalta Bolsonaro útlevélt, és két tanácsadóját őrizetbe vette a büntetőeljárás részeként

Bolsonaro négy nappal később Magyarország nagykövetségén keresett menedéket.

A The New York Times meg is szerezte az erről készült biztonsági kamerás felvételt (ennek hitelességét utóbb megerősítették, és műholdas fotóval is igazolták, hogy február 13-án Bolsonaro autója a nagykövetség előtt parkolt).

A lap szerint Bolsonaro két napot töltött a nagykövetségen, ahol biztonsági őrök védték. Mint megjegyezték: az elnököt nem lehet őrizetbe venni addig, amíg egy külföldi nagykövetség menedéket ad neki.

A látogatásból arra lehet következtetni, hogy Jair Bolsonaro az Orbán Viktorral ápolt jó kapcsolatát kihasználva igyekezett elmenekülni a brazil igazságszolgáltatás – írta a The New York Times. A lap szerint egy nagykövetségi dolgozó, valamint maga Bolsonaro is megerősítette, hogy a nagykövetségen tartózkodott.

Nem tagadom, hogy a nagykövetségen voltam. A világ néhány vezetője a baráti körömhöz tartozik. Aggódnak

– mondta hétfőn Bolsonaro egy brazil lapnak.

Emlékezetes, hogy a volt elnök 2022-ban Magyarország is járt, és Orbán Viktor „testvérének” nevezte. Ők ketten legutóbb tavaly decemberben, Javier MIlei argentín elnök beiktatásán találkoztak, amikor Orbán Viktor nevezte Bolsonarót „hősnek”.