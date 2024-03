Az impozáns megjelenésű Jacobite gőzmozdony annak köszönheti hírnevét, hogy a Harry Potter-filmekben ezzel a vonattal utaztak a varázslótanoncok a Roxfortba.

A felfüggesztés oka, hogy az üzemeltető, a West Coast Railways (WCR) nem fogadta el azt a biztonsági szabályozást, miszerint a Jacobite kocsiajtóit központi zárrendszerrel kellene átszerelni.

A WCR közölte, hogy egészen addig felfüggeszteti a járat üzemeltetését, amíg a vasúti szabályozó hatóság, az Office of Rail and Road (ORR) el nem bírálja a szabályok alól való felmentést biztosító kérelmét – írja a BBC.

Meggondolatlanul kezelték a helyzetet

Az ORR szóvivője elmondta, hogy évekkel ezelőtt figyelmeztették az összes örökségi szolgáltatót, hogy vagy mentességet kell kérniük a vonatokra, vagy be kell tartaniuk a biztonsági szabályokat legkésőbb március 31-e után.

A West Coast Railway mentesség iránti kérelme elbukott, és bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be. Novemberben ideiglenes mentességet kaptak, hogy továbbra is működtethessék a Jacobite-járatot, amíg a peres eljárás lezárul. A WCR március 8-án új mentesítési kérelmet nyújtott be, amely jelenleg is kiértékelés alatt áll.

A WCR úgy döntött, hogy jegyeket árusít, miközben egyáltalán nem volt biztos, hogy a mentesség iránti új kérelmet meg fogják adni. […] Az ORR csalódott, hogy a WCR a jelek szerint nem készített észszerű vészhelyzeti terveket az ügyfelei érdekében

– közölte az ORR.

