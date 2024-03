Mint megírtuk, a The New York Times birtokába jutott biztonsági felvételek azt mutatják, hogy február elején – négy nappal azután, hogy Bolsonaro két segítőjét letartóztatták a brazil kormány megdöntésére irányuló szervezkedés gyanújával – a politikus a nagykövetségen keresett menedéket.

A The New York Times szerint Bolsonaro Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel való barátságát igyekszik kihasználni, hogy megpróbálja elkerülni a brazil igazságszolgáltatást – írja a The Guardian.

Maga Bolsonaro is megerősítette, hogy a nagykövetségen tartózkodott.

Nem tagadom, hogy a nagykövetségen voltam. A világ néhány vezetője a baráti körömhöz tartozik. Aggódnak

– mondta hétfőn a róla szóló cikk megjelenése után Jair Bolsonaro a Metropoles brazil lapnak.

A volt elnök ügyvédjei közleményükben azt állították, hogy Bolsonaro azért járt a nagykövetségen, „hogy felvegye a kapcsolatot egy baráti ország hatóságaival”. A különböző találgatásokat és spekulációkat – mint a The New York Timesé – „kitalációnak” és „álhíreknek” nevezték, amelyeknek „semmi közük a tények valóságához”.