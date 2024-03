Magyar Péter politikai pályafutása a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette. A legtöbb lap szerint a jogász nagy gondokat okozhat a magyar kormánynak. A Diákhitel Központ egykori vezetőjét a Politico egyenesen Orbán Viktor „új ellenségeként″ említi, aki „szálkaként″ tűnik fel a miniszterelnök szemében.

A magyar sajtó mellett a nemzetközi sajtóban is sokan írtak a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételről, amelyen a jogász volt felesége, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter a Völner–Schadl-ügyről beszél.

A Talpra Magyarok mozgalom alapítójának keddi tüntetéséről többek között a Reuters, a Dennikn, a Politico, a Le Figaro és a Die Presse is beszámolt. A Zeitban úgy fogalmaztak, hogy „több ezren tüntettek Orbán Viktor ellen a kormányban tapasztalható korrupció miatt”.

A Der Standard cikke szerint a keddi tüntetésen Magyar Péter azt állította, hogy „az Orbánnal az élen álló maffia uralja Magyarországot”. A Tagesschauban arra is kitértek, hogy amíg az „Orbán-kormány a hagyományos, harmonikus család fellegváraként” mutatja be magát, addig Varga Judit volt férje „a maffiaállam vezetőjeként” jellemzi Orbán Viktort.

Az Associated Press arról írt, hogy a „hangfelvétel megrendítette Orbán Viktor miniszterelnök uralmát”, míg a Die Pressében úgy fogalmaztak, hogy Magyar Péter robbanószerkezetet élesített és dobott le a kormányra.

Magyar Péter „Orbán Viktor új ellensége”

A Politico szerint kormányzati szintű korrupcióban érintett a kormány, majd Orbán Viktor új ellenségeként nevezték meg Magyar Pétert. A lap szerint Varga Judit egykori igazságügyi miniszter visszavonulásával a jogász úgy jelent meg a miniszterelnök szemében, mint a „szálka”. A keddi tüntetésről úgy fogalmaztak, hogy ritkán látott ellenállás mutatkozott meg a kormányfő uralma ellen.

A lapnak Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője is nyilatkozott. A politikus szerint a magyar igazságszolgáltatás politikai befolyásolás alatt áll. Hozzátette, hogy a Völner–Schadl-ügy nyomozását is kulcsemberek irányították, amiről Varga Judit is tudott.

Remélem, még több volt kormányzati bennfentes szólal fel, és fogadja el, hogy van élet a rendszeren kívül is. Nagy szükségünk van arra, hogy vállalják ezt a kockázatot.

– fejtette ki Cseh Katalin.

Ahogy az Index beszámolt róla, Magyar Péter kedden újra az ügyészségen járt, és nyilvánosságra hozta az általa korábban ígért hangfelvételt, amelyen volt feleségével beszélget. A hangfelvétel leiratát ide kattintva olvashatja el. Több személyt név szerint említenek a beszélgetésben, róluk itt írtunk részletesebben. Magyar Péter kedd estére tüntetést hirdetett, emellett már készül az idei európai parlamenti választáson történő indulására is.

A hangfelvételről jogászokat is kérdeztünk, véleményüket itt találja. A Központi Nyomozó Főügyészség közleményben reagált a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételre, amit itt olvashat el.

(Borítókép: Orbán Viktor és Magyar Péter. Fotó: Papajcsik Péter / Index)