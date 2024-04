Egy videón bukkant fel az eltűnt szerb kislány, akit több mint egy hete keres a rendőrség

A bécsi rendőrség sajtóközleményt adott ki Danka Ilics, az eltűnt szerb kislány ügyéről, ugyanis olyan felvétel jutott a birtokukba, amelyen a kislány rokonai szerint az eltűnt gyerek szerepel két nő társaságában – írja a horvát Index nevű lap.

2024. március 30-án egy Bécsben élő szerb állampolgár arról számolt be, hogy egy Danka Ilicshez hasonlító gyereket látott egy villamosmegállóban. A bécsi rendőrség pedig az ügyészség utasítására tette közzé a felvételeket.

A rendőrséghez beküldött, Bécsben készült felvételeket a kislány hozzátartozói megnézték és azt feltételezik, hogy a kislány szerepel rajtuk.

A közlemény szerint jelenleg keresik azokat a nőket, akik a Dankára hasonlító lány társaságában voltak, és arra kérik az embereket, amennyiben információjuk van a hollétükről, forduljanak a rendőrséghez.

A bécsi rendőrség elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását és arra kéri azokat, akik látták a kislányt vagy a képen szereplő nőket, hogy a 01-31310-33800-as telefonszámon jelentkezzenek.

A videót készítő férfit kihallgatták, jelenleg nincs más tanú.

Ahogyan arról beszámoltunk, Danka Ilics, kétéves kislány a szerbiai Bor településen családi házuk kertjéből tűnt el múlt kedden ebéd után. A több mint 10 négyzetkilométeres területet kétezer emberrel vizsgálták át a hatóságok. A szülőket is kihallgatták, három hamis tanút és egy rendőrt letartóztattak az ügyben. Szerbia bécsi nagykövetsége is megosztotta a hírt, miszerint egy férfi látni vélte a kislányt az osztrák fővárosban. A magyar rendőrség is felhívást tett közzé és a nyomozást már kiterjesztették Montenegróra is, de körözést adott ki az Interpol is.