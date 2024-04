Legalább 120-an rekedtek alagutakban Tajvanon

Erős, 7,4-es erősségű földrengés rázta meg szerdán Tajvan keleti partjait. A földrengés következtében több épület is összeomlott Hualienben, az epicentrumhoz legközelebb eső városban, ahol jelenleg is folynak a mentési munkálatok. A tajvani hatóságok nemrég megerősítették azt is, hogy

összesen 127-en négy különböző alagútban rekedtek a földrengés következtében, közülük 50-en kisbuszokban estek csapdába Hulien város közelében.

A BBC szerint két német állampolgár is a Taroko Nemzeti Parkban található Chongde alagútban rekedtek között van.

Egyre több halálos áldozat

Hszinpej (New Taipei City) városában a polgármester közlése szerint egy gyárépület is összeomlott, ahol 57 ember tartózkodott. Végül mindenkit sikerült kimenteni, jelenleg egy sérült van közöttük. Mindeközben a kormány közölte, hogy

a halálos áldozatok száma kilencre emelkedett.

A helyi tisztviselők szerint három túrázót a lezuhanó sziklák öltek meg, míg egy kamionsofőr és egy másik személygépkocsiban utazó személy egy alagútnál lezuhanó törmelékek következtében halt meg. Egy ember a tajvani nemzeti cementgyártó vállalat kőbányájában vesztette életét, míg egy építőmunkás egy közeli autópályán halt meg.

A földrengés Tajvan keleti partvidékét sújtotta a leginkább, és súlyosan megrongálta a hegyvidéki Hualien régió, valamint a főváros, Tajpej infrastruktúráját. A földrengés földcsuszamlásokat is okozott, és egyes épületek falai megdőltek, „extrém körülményeket” teremtve a mentőcsapatok számára.

Helyi idő szerint 15 óráig több mint 100 utórengést regisztráltak.

Tajvan elnöke, Caj Jing-ven közölte, hogy a hadsereget is bevetik a mentési műveletekben. A Facebookon közzétett bejegyzésében arra is felszólította a lakosokat, hogy figyeljenek a hivatalos szervek frissítéseire, mert utórengések várhatók.

A rengést Japánban is érezni lehetett, ezért a japán Naha repülőtéren az első szökőárriadót követően felfüggesztették a járatokat, de mostanra már feloldották őket. A társaságoknak időbe telhet a légi közlekedés újraindítása. A hatóságok arra kérik Okinava és más délnyugati part menti területek lakóit, hogy készüljenek fel az utórengésekre.

Kína segítséget nyújt Tajvannak

A kínai hatóságok nem sokkal a földrengés után közleményt adtak ki, amelyben kijelentették, hogy készek segítséget nyújtani Tajvannak. Kína keleti partvidéke mindössze 180 kilométerre fekszik Tajvantól.

Az anyaországot nagyon aggasztja a helyzet, és őszinte együttérzését fejezi ki a katasztrófa által érintett tajvani honfitársainknak

– mondta Zhu Fenglian, az Államtanács Tajvan-ügyi Hivatalának szóvivője.

Mint ismert, Kína és Tajvan között feszült a viszony. Tajvan szuverén országnak tartja magát, Peking azonban úgy tekint rá, mint egy szakadár tartományra, amely idővel az ország részévé válik. A feszültségek állandóak: a földrengés előtti órában a tajvani védelmi minisztérium napi tájékoztatót adott ki, amelyben megjegyezte, hogy az elmúlt 24 órában 20 kínai katonai repülőgép lépett be az önhatalmúlag kikiáltott légvédelmi övezetbe.

Az elmúlt 25 év legerősebb földrengése a térségben

Mint megírtuk, a rengést az ország hegyvidéki részében is érezni lehetett, ahol hatalmas földcsuszamlások keletkeztek. „A földrengés közel van a szárazföldhöz, és sekély. Egész Tajvanon és a part menti szigeteken is érezni lehetett. Ez a legerősebb az elmúlt 25 évben” – mondta Vu Csen-fu, a tajpeji szeizmológiai központ igazgatója.

A fővárosban, Tajpejben a helyi médiában közzétett felvételeken összeomlott lakóépületek és az otthonukból és iskoláikból evakuált emberek láthatók. A TVBS helyi műsorszolgáltató által sugárzott felvételek szerint a földrengés hatására járművek is összetörtek, és a boltokban lévő tárgyak, polcok összeborultak.

A NetBlocks internetfigyelő csoport szerint a sziget egész területéről áram- és internetkimaradásokról érkeztek jelentések. A szerdai földrengés helyi idő szerint 07:58-kor következett be 15,5 kilométer mélyen, és több 4-es vagy annál nagyobb erősségű utórengést váltott ki. A földrengés epicentruma a tajvani Hualien várostól mintegy 18 kilométerre délre található – közölte az amerikai földtani intézet.

A szomszédos Japánban a hatóságok korábban arra figyelmeztettek, hogy az akár 3 méteres cunamihullámok elérhetik a délnyugati partvidék nagy területeit. A Fülöp-szigeteki szeizmológiai ügynökség nem sokkal a rengés után cunamiriadót is kiadott, és arra szólította fel a lakosokat, hogy evakuálják magukat magasabb területekre – ezt később visszavonta.

A Csendes-óceáni Cunami Figyelmeztető Központ a rengés után két órával azt közölte, hogy a szökőárveszély „már elmúlt”. A kínai állami média szerint Kína délkeleti részén, Fujian tartományban is éreztek rengéseket.

(Borítókép: Tűzoltók folytatják a keresési és mentési munkálatokat a romok között 2024. április 3-án. Fotó: Belügyminisztérium / Handout /Anadolu / Getty Images)