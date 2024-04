Még mindig keresik a kétéves szerb kislány holttestét

Több mint tíz napon át keresték azt a kétéves szerb kislányt, akiről kiderült, hogy egy helyi kommunális közvállalat két ötvenéves dolgozója elütötte autóval, majd megpróbálták eltüntetni a gyerek holttestét. Szerbia miniszterelnöke személyesen jelentette be a tragédiát, úgy fogalmazott, „szörnyekkel állnak szemben”. Szerbia gyászol, a rendőrség pedig még nem találta meg a kislány holttestét.

Ahogyan arról beszámoltunk, két ötvenes férfit gyanúsítanak Danka Ilics, kétéves szerb kislány megölésével, akik a gyanú szerint Fiat Panda típusú szolgálati járművükkel ütötték el a kislányt, aminek következtében a gyerek a helyszínen szörnyethalt. Ezután a kislány holttestét a jármű csomagtartójába tették, majd a Bor melletti illegális szeméttelepre hajtottak vele, hogy eltüntessék a nyomokat, itt a holttestet az út jobb oldalára dobták. A rendőrség átkutatta a vitatott hulladéklerakót, azonban eddig nem találták meg a gyerek testét. Több szemétlerakó területén jelenleg is zajlanak a keresések, mert a rendőrség feltételezi, hogy az egyik gyanúsított Danka holttestét egy másik helyre szállította két nappal a bűncselekmény után. A bori bűnügyi rendőrség nyomozása alapján a bűncselekmény március 26-án 13 óra 52 perc körül történhetett, tehát az édesanya bejelentése szerint hét perccel a kislány eltűnése után.

Danka Ilics március 26-án 13 óra 45 perc körül tűnt el a Bor melletti Banjsko polje településről.

A kislány apja beszélt a gyereke gyilkosaival

Danka édesanyjának elmondása szerint a kislány múlt kedden, nagyjából délután egy óra tíz perckor kint játszott a testvéreivel az udvaron, ő maga csak egy pohár vízért ment be a házba, de mire visszatért az udvarra, a kislány már eltűnt. A nő ezt a rendőrség rekonstrukciója alapján egy óra 22 perckor észlelte, ezt követően egy óra 41 perckor jelezte a férjének, hogy hiába keresi, nem találja a kislányt. A férfi 13 óra 45 perckor tárcsázta a rendőrséget és bejelentette Danka eltűnését. Eközben az anya észrevett egy fehér furgont, amely nem messze a házuktól állt. Édesanyja 13:50-kor látott egy fehér autót, amely mellett egy férfi állt. Utóbb kiderült, hogy arról az autóról volt szó, amelyben a gyanúsítottak voltak. A két férfi éppen kiszálláson volt és dolgozott, az aknafedeleket ellenőrizték. Feljegyezték, hogy 13:50 körül álltak meg a ház környékén, ami egybeesik Danka eltűnésével.

A szerb belügyminiszter, Bratislav Gasics azt közölte, hogy miután a munkások elindultak az ellenőrzés helyszínéről, 30–40 méterrel arrébb ütötték el a lányt. Az autót D.D. vezette, S.J., a másik férfi pedig az anyósülésen ült és ő volt az, aki kinyitotta az ajtót, az eszméletét vesztett kislányt pedig bedobta hátra, a szerszámok közé.

Miközben autójukkal haladtak, megbeszélték, hogy a testet valahol elrejtik, eközben, 13:57-kor a kislány apukája megállította őket, hogy megkérdezze, látták-e Dankát. Ők azt felelték, hogy nem. Ezt követően dobták ki a kislány holttestét az elsőként megjelölt illegális hulladéklerakónál, ahonnan a gyanú szerint később egyikük egy máig ismeretlen szeméttelepre vitte Dankát.

A szerb belügyminiszter arról is beszámolt a Szabad magyar Szó információi szerint, hogy S.J. elment Banjsko Poljéba keresni a kislányt, miközben tisztában volt vele, hogy ő oltotta ki az életét.

Többen látni vélték, többeket letartóztattak

Ahogyan arról tájékoztattunk, Danka Ilicset nagy erők mozgósításával, több mint tíz napon át kereste a rendőrség Szerbia-szerte, az Interpol és az Europol is körözést adott ki a kislányra, és Montenegróban és Ausztriában is nagy erőkkel kutattak utána.

A rendőrség kutyákat és hőérzékelős drónokat is bevetett az eltűnés helyszínén, továbbá a tűzoltók és az önkéntes mentőegységek, valamint mintegy háromszáz helyi is csatlakozott a kereséshez, emellett az eltűnt lány felkutatásához a családja és barátaik is csatlakoztak. Eltűnése miatt Szerbiában először aktiválták a Keress meg! rendszert. Az apát poligráfos vizsgálatnak is alávetették, az anya pedig jelenleg öt hónapos terhes, ennek ellenére két napon át hosszan kihallgatták.

Korábban három montenegró férfit is letartóztattak akik azt állították a TikTokon, hogy információik vannak Danka eltűnéséről, a szerb belügyminisztérium arról számolt be, hogy egyikük azt állította, Danka a pincéjében van. A kihallgatáson azonban már azt vallották, hogy csak vicceltek. Később kiderült, hogy csak pénzt próbáltak szerezni.

Danka eltűnésének hetén őrizetbe vették a Bori Rendőrkapitányság egyik rendőrét is, mert az tájékoztatást adott a kis Danka eltűnése ügyében indított nyomozás részleteiről. A rendőrt egy poligráfos vizsgálatnak vetették alá, az buktatta le.

Ausztriában pedig több olyan videó is nyilvánosságra került, amelyen a kétéves kislányt vélték felfedezni. Március 30-án egy bécsben élő szerb állampolgár tájékoztatta a rendőröket arról, hogy a kislányt láthatta, ekkor még a kis Danka Ilics családja is azt feltételezte, hogy gyerekük szerepel a felvételen. Még a felvételen látható két nő letartóztatását is elrendelték, akiknek a társaságában egy Dankához hasonlító kislány szerepelt egy bécsi villamosmegállóban.

Gyászol Szerbia

Bratislav Gasics belügyminiszter csütörtök délután tartott sajtótájékoztatót, ahol részvétét fejezte ki a családnak, valamint közölte a részleteket a nyomozásról.

Nagyon szomorú nap a mai Szerbia számára

– jelentette ki a miniszter, hozzátéve, hogy sajnos a kis Danka keresése minden erőfeszítés ellenére tragikusan ért véget. A tárcavezető azt is hangsúlyozta, hogy a bűntény mélyen megrázta egész Szerbiát.

Rossz hírt kell közölnöm a kislánnyal kapcsolatban, a mi bori Dankánkról. A rendőrség őrizetbe vett két személyt, akik megölték a kislányt, s ahogy értettem, beismerték a tettüket. Micsoda szörnyetegekkel van dolgunk

– ezt pedig már Alekszander Vucsics, Szerbia elnöke mondta csütörtökön.