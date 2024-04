New York sem úszta meg – ezúttal a Nagy Almát rázta meg nagy földrengés

Ritka földrengés rázta meg péntek reggel New York területét, megrázva a Nagy Alma, Connecticut és New Jersey egyes részeit.

Földrengés rázta meg péntek reggel New York városát és környékét − közölte az amerikai földtani intézet (USGS). A lakosok arról számoltak be, hogy északkeleten dübörgést éreztek.

Az ügynökség 4,7-es előzetes erősségű rengésről számolt be, amelynek központja a New Jersey állambeli Lebanon közelében volt, vagyis New York Citytől mintegy 45 mérföldre (72,4 kilométerre) nyugatra és Philadelphiától 50 mérföldre (80,5 kilométerre) északra − írta meg a New York Post.

A New York-i tűzoltóság közölte, az első jelentések szerint károkról nem érkezett jelentés. Manhattan belvárosában a forgalom szokásos kakofóniája felerősödött, ahogy az autósok dudáltak a megremegő utcákon. Néhány brooklyni lakos dübörgő hangot hallott, és az épületük is megremegett.

Egy manhattani East Village-i lakóházban a földrengésveszélyesebb Kaliforniából származó lakó nyugtatta az ideges szomszédokat. Baltimore, Philadelphia, Connecticut és a keleti part más, földrengésekhez nem szokott területein élők szintén arról számoltak be, hogy megremegett a föld.

Kathy Hochul New York kormányzója az X-en tette közzé, hogy a rengést az egész államban érezték. Csapatom jelenleg is éppen felméri az esemény hatásait és az esetlegesen bekövetkezett károkat. Hamarosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot

− mondta Hochul.

Az USGS szerint az emberek Philadelphiáig és a connecticuti New Havenig érezték a rengést. A közösségi médiában Marylandben és Massachusettsben élők is jelezték, hogy érezték. Néhányan New Jerseyben és New Yorkban erős rengésként írták le − írta meg a The Washington Post.

A rengés felidézte a 2011. augusztus 23-i földrengés emlékét, amely több tízmillió embert rázott meg Georgiától Kanadáig. Az 5,8-as erősségű földrengés volt a második világháború óta a legerősebb, amely a keleti partvidéket érte. Az epicentrum Virginia államban volt.

Számos földrengés volt a közelmúltban

Mint azt megírtuk, erős, 7,4-es erősségű földrengés rázta meg szerdán Tajvan keleti partjait. A földrengés több épület összeomlott Hualienben, az epicentrumhoz legközelebb eső városban. A rengést az ország hegyvidéki részében is érezni lehetett, ahol hatalmas földcsuszamlások keletkeztek.

A fővárosban, Tajpejben a helyi médiában közzétett felvételeken összeomlott lakóépületek és az otthonukból és iskoláikból evakuált emberek láthatók. A TVBS helyi műsorszolgáltató által sugárzott felvételek szerint a földrengés hatására járművek is összetörtek, és a boltokban lévő tárgyak, polcok összeborultak.

Egy nappal később a Japán Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint 6-os erősségű földrengés rázta meg a Tohoku régiót.

A meteorológiai szolgálat szerint a földrengés epicentruma körülbelül 40 kilométeres mélységben Fukusima prefektúra partjainál volt. A rezgés erőssége a hetes fokozatú japán szeizmikus intenzitási skálán Fukusima, Ivate és Mijagi prefektúrák egyes részein elérte a négyet, Tokió központjában pedig a kettőt.